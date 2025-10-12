¿Quién es la máscara? 2025: Ellos son los participantes e investigadores

Inicia la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? 2025, el programa de música más famoso de México, en el que famosos esconden su identidad para representar un divertido personaje.
Después de la polémica de la temporada pasada sobre los spoilers, ¿Quién es la máscara? 2025 regresa con más fuerza e impacto para sorprender a los fans con sus personajes y sus famoso.
Ellos son los participantes de ¿Quién es la máscara? 2025
Como cada año los personajes sorprenden con su carisma y con sus tiernas botargas, a continuación enlistamos todos los personajes de la temporada.
- Tropi Coco
- Tony Manguera
- Sonny Hámster
- Sonaja, Cupón y Bebé
- Shiba Moon
- Samurái
- Ruby Gloss
- Nocturna
- Monsqueeze
- Mini Chang
- Meta Liebre
- María Ovina
- Maestro Bops
- Hieny Fer
- Federico
- Capro Ñero
- Capi Bara
- Bebeee
Ellos son los investigadores de ¿Quién es la máscara?
En esta temporada hay regresos inesperados y una agregada que le pondrán el baile y emoción al panel de investigadores del programa.
Los regresos inesperados son el de Anahí, pues los fans pensaban que después de la temporada anterior ya no iba a regresar, pero todos quedaron sorprendidos y emocionados al verla.
Mientras que Carlos Rivera y Juanpa Zurita ya son del panel de cajón, mientras que esta temporada hubo una nueva integrante y se trata de Ana Brenda Contreras, quien además ya participó como unas de las botargas por lo que tendríamos experiencia para adivinar las pistas de los personajes.
Las pistas de los personajes cada vez se ponen más complicadas para evitar que los investigadores den con la identidad de los famoso que están detrás.
Uno de los favoritos que se prevé para la temporada es Tripi Coco, quien sorprendió con su actuación desde el primer momento con su gran energía sobre el escenario.
También Samurái sorprendió con su impactante botarga, pero su tierna personalidad.