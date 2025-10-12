¿Quién es la máscara? 2025: Ellos son los participantes e investigadores

Participantes e investigadores de ¿Quién es la máscara? 2025

Inicia la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? 2025, el programa de música más famoso de México, en el que famosos esconden su identidad para representar un divertido personaje.

Después de la polémica de la temporada pasada sobre los spoilers, ¿Quién es la máscara? 2025 regresa con más fuerza e impacto para sorprender a los fans con sus personajes y sus famoso.

Ellos son los participantes de ¿Quién es la máscara? 2025

Como cada año los personajes sorprenden con su carisma y con sus tiernas botargas, a continuación enlistamos todos los personajes de la temporada.

Tropi Coco

Tony Manguera

Sonny Hámster

Sonaja, Cupón y Bebé

Shiba Moon

Samurái

Ruby Gloss

Nocturna

Monsqueeze

Mini Chang

Meta Liebre

María Ovina

Maestro Bops

Hieny Fer

Federico

Capro Ñero

Capi Bara

Bebeee

Al ritmo de la 'Conga', Tropi Coco puso a bailar a los investigadores y demostró que su inglés es muy bueno y no solo eso, quedamos sorprendidos con su coreografía 🤩 #TropiCocoEs 🥥🌴

🎭🔍 Gran estreno, ¿#QuiénEsLaMáscara?, disponible en @Canal_Estrellas , @Univision y @VIX pic.twitter.com/zulVUqz6FU — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 13, 2025





Ellos son los investigadores de ¿Quién es la máscara?

En esta temporada hay regresos inesperados y una agregada que le pondrán el baile y emoción al panel de investigadores del programa.

Los regresos inesperados son el de Anahí, pues los fans pensaban que después de la temporada anterior ya no iba a regresar, pero todos quedaron sorprendidos y emocionados al verla.

Mientras que Carlos Rivera y Juanpa Zurita ya son del panel de cajón, mientras que esta temporada hubo una nueva integrante y se trata de Ana Brenda Contreras, quien además ya participó como unas de las botargas por lo que tendríamos experiencia para adivinar las pistas de los personajes.

Las pistas de los personajes cada vez se ponen más complicadas para evitar que los investigadores den con la identidad de los famoso que están detrás.

Uno de los favoritos que se prevé para la temporada es Tripi Coco, quien sorprendió con su actuación desde el primer momento con su gran energía sobre el escenario.

También Samurái sorprendió con su impactante botarga, pero su tierna personalidad.