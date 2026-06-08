Guardian de mi vida, ¿Dónde ver la telenovela de Silvia Navarro y Daniel Arenas?

Hace un par de semanas se estrenó Guardián de mi vida, un historia impactante de romance, pasión y secretos familiares que está dando de qué hablar, con las actuaciones de estrellas de las telenovelas mexicanas como Silvia Navarro, Daniel Arenas y Paulina Goto.

¿De qué trata Guardian de mi vida?

Guardián de mi vida sigue la historia de una empresaria exitosa y su guardaespaldas, quienes descubrirán que nadie puede protegerlos del amor, pues diversos momentos les hará unirse como nunca lo habrían sospechado.

Al mismo tiempo, su hija y un joven custodio transformarán la rebeldía en pasión. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que enemigos ambiciosos intentarán torcer los destinos que el corazón ya ha elegido.

Esta producción de Juan Osorio es una nueva versión del exitoso melodrama Amores verdaderos, reinventada para una nueva generación con una narrativa fresca, personajes complejos y altos valores de producción.

El tema musical de Guardián de mi vida se titula “Quiero enamorarme” y es interpretado por Vanesa Martín. Autoría de J. Eduardo Murguía y Mauricio L. Arriaga.

¿Dónde ver la telenovela Guardián de mi vida?

Puedes ver la telenovela a través de la plataforma de ViX desde el 19 de mayo, por lo que tendrás la oportunidad de ver cada episodio desde cualquier dispositivo sin importar dónde estés.

También la puedes ver a través del canal de Las Estrellas o en Estados Unidos por Univisión en horarios determinados. El proyecto ya ha contado con un amplio reconocimiento.

Y es que el estreno en Univisión de Guardián de mi vida colocó a la cadena de televisión en la más vista en español en Estados Unidos. Alcanzó 1.7 millones de Televidentes Totales y retuvo el 85% de su audiencia, incluyendo el 73% entre Adultos 18-49 y el 66% entre Adultos 18-34 en la franja de las 21:00 y 22:00 horas.

Elenco de Guardian de mi vida

El reparto de la novela Guardián de mi vida se conforma por los siguientes actores destacados en la industria del entretenimiento:

Silvia Navarro como Sofía Peralta-Avitia

Daniel Arenas como Franco Gallardo

Paulina Goto como bárbara

Diego Klein como Salvador ‘Chava’ Reyes

Sergio Sendel como Gonzalo Balmori-Ricci

Kimberly Dos Ramos como Grecia Diamanto

Alejandro Camacho como Aramís Peralta

Roberta Damián

Tiago Correa

Rodolfo Salas

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