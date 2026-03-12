“La telenovela sigue siendo un referente mundial”

Apostando por mantener vigente el melodrama en televisión abierta, el productor Pedro Ortiz de Pinedo estrena Corazón de oro y, al mismo tiempo, prepara su incursión en la nueva barra de series y telenovelas cortas de Canal 5 con la adaptación del éxito coreano Ella era bonita, proyecto que marcará una nueva apuesta por historias internacionales adaptadas al público mexicano.

“Las telenovelas mexicanas siguen siendo un referente a nivel mundial de cómo hacer el melodrama tradicional”, afirmó en entrevista con La Razón el productor, quien estrena Corazón de oro para el horario de las 18:30 horas por Las Estrellas.

El Dato: LA PRODUCCIÓN está basada en la historia portuguesa de 2015 creada por Pedro Lopes, Coração d’Ouro.

La historia —protagonizada por Mayrín Villanueva, Gala Montes y Gabriel Soto— gira en torno a una mujer capaz de todo por proteger a su hija Catalina, involucrada en un asesinato, lo que la obligará a enfrentar una decisión: salvarla o permitir que enfrente la justicia.

Para Ortiz de Pinedo, el primer gancho del proyecto fue la intensidad dramática de la historia, basada en una trama portuguesa que fue adaptada para el público latinoamericano. “Desde que empecé a leerla me atrapó la propuesta de adaptación”, recordó.

“Le hablé a mi productora asociada y le dije: ‘Léelo a ver si lo estás sintiendo igual que yo’, y los dos nos emocionamos con los capítulos, ya que uno de los mayores atractivos del relato es la manera en que los secretos familiares se revelan poco a poco, detonando conflictos que mantienen la tensión narrativa”, explicó el productor.

La historia también introduce un giro poco habitual dentro del género: la antagonista es la hija de la protagonista. “No es común que el personaje principal sea la mamá de la antagonista, y además el conflicto no gira alrededor de un triángulo amoroso. Aquí el choque es entre madre e hija, la trama se desarrolla en torno a los Arango Nova, una poderosa familia dueña de un importante viñedo en Querétaro, cuyos integrantes esconden verdades que poco a poco saldrán a la luz, detonando la trama”, explicó.

El productor consideró que el éxito de un melodrama radica en respetar su esencia, incluso en tiempos donde las audiencias han cambiado. Subrayó que el horario de las 18:30 horas implica construir una narrativa pensada para un público familiar. “Es un momento en el que la gente está terminando tareas, llegando del trabajo o cerrando el día en casa, entonces la historia tiene que conectar con todos”.

A lo largo de dos décadas en Televisa, Ortiz de Pinedo ha construido una carrera marcada por la diversidad de proyectos. “Este 2026 cumplo 20 años trabajando en Televisa contando historias largas”, comentó. “Me siento muy agradecido porque me han permitido proponer proyectos y realizarlos”.

Actualmente mantiene tres producciones en marcha de manera simultánea. Mientras Corazón de oro llega a la pantalla, también trabaja en la quinta temporada de la comedia Tú crees, que pronto iniciará grabaciones.

Además, desarrolla un proyecto que abrirá una nueva barra para Canal 5: la adaptación en español de la exitosa telenovela coreana Ella era bonita. “La vamos a hacer por primera vez en español”, adelantó. “Formará parte de un nuevo segmento de series con formatos más cortos, de 20 o 22 capítulos”.

El bloque buscará explorar narrativas inspiradas en el modelo coreano, que ha ganado gran popularidad en los últimos años. “Viene un nuevo segmento con diferentes productos, productores y propuestas en este formato”, detalló.

Con varias producciones y distintos públicos en mente, Ortiz de Pinedo resumió su enfoque de trabajo: atender a cada audiencia con historias capaces de emocionar. “Todos los proyectos son importantes. Porque al final lo que buscamos es que la gente se ría, se conmueva y se reúna frente a la pantalla”, compartió.