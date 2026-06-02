Para Valeria Luiselli, las novelas son rebanadas de vida

La escritora Valeria Luiselli (1983, Ciudad de México) considera que una novela “siempre es un animal metamórfico, variante, una rebanada de vida”. Su más reciente libro, Principio, medio, fin (Feltrinelli Editores, 2026), no es la excepción: teje una conversación entre cuatro mujeres de distintas generaciones, hay cuestionamientos sobre la xenofobia en sitios como Sicilia, están presentes los filósofos presocráticos, la memoria, el volcán como metáfora, un divorcio y una exploración de cómo comenzar después de que algo en nuestro mundo se resquebraja.

“Éste es un libro muy de escalas que se pregunta al mismo tiempo sobre el origen del cosmos y de los muchos principios que tenemos que volver a efectuar en nuestras vidas cada vez que se nos cae algo grande, como un matrimonio, una muerte importante. Cómo volvemos a empezar cada vez, cómo volvemos a agarrar fuerza e imaginación y volvemos a reimaginar nuestras vidas desde ese lugar de tanta ruptura, desde algo roto, de algo terminado”, explicó ayer Valeria Luiselli en un encuentro con algunos medios de información, incluido el periódico La Razón.

El Tip: Feltrinelli Editores también inicia esta etapa en México con una edición de su clásico libro El doctor Zhivago, de Borís Pasternak, la gran novela rusa del siglo XX.

El viaje de esta novela partió de dos preguntas que le hizo su hija cuando solía leerle mitos griegos antes de dormirse: ¿Por qué en todos estos mitos de origen del mundo las cosas siempre están hendidas en dos? ¿Qué es estar hendido en dos? Fueron dudas que la persiguieron.

“¿Por qué en el origen hay algo siempre roto, partido en dos? Eso no me quedaba en absoluto claro. Es más, puedo decir que incluso después de seis años escribiendo un libro sobre eso, tampoco me queda claro y está bien. A partir de eso se fueron dibujando otras constelaciones de preguntas que también tenían que ver con los orígenes, no en un sentido cosmogónico y cosmológico sobre el origen del mundo, sino también en pequeña escala”, compartió la autora de La historia de mis dientes.

Dijo que en el centro del libro hay una “conversación multigeneracional”: madre e hija, pero también abuela y bisabuela. Diálogo que conserva el espíritu de lo que ocurrió en su casa tras una separación, pues comenzaron a habitarla mujeres, tanto de su familia como amigas.

“Las historias que se contaban, no son las que se cuentan, pero el espíritu de la conversación de ese espacio es lo que está en el corazón de esta novela”, explicó la también autora de Desierto sonoro, libro que también hace eco en esta historia no sólo por los personajes, sino porque incluye un código QR para escuchar sonidos grabados en la isla de Sicilia y en las vecinas islas Eólicas, lugar de origen de los vientos del dios Vulcano.

Aunque en Principio, medio, fin, los personajes principales de la historia observan la xenofobia que existe, un tema recurrente en los libros de la autora, Valeria Luiselli compartió que siempre busca no encasillarse.

“Es tan importante no dejar que esas cosas nos terminen estrangulando. Mi obra en general ha buscado mucho esa libertad de movimiento. Me interesa explorar preguntas que me duelen, que me entusiasman, que me hacen sentir viva. Esa libertad de no encasillarse, creo que es muy relevante”, expresó.

Mencionó que si bien hay tópicos que le importan, como la migración y lo relacionado con las fronteras, no quiere “ser portavoz de ningún tema”.

Principio, medio, fin inaugura la llegada de la editorial italiana Feltrinelli a México, que publicará Desierto sonoro en noviembre. “La idea es que toda la obra de Valeria Luiselli vaya incorporándose”, explicó el editor José Hamad.

Principio, medio, fin

Autora: Valeria Luiselli

Género: Novela

Editorial: Feltrinelli Editores

Año: 2026

Presentaciones del libro