Matos Moctezuma: Parques de la memoria, sin validez arqueológica

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma aseguró ayer que los parques de la memoria Balam Tun y Xpujil, en Quintana Roo y Campeche, respectivamente, carecen de validez arqueológica y cuestionó el traslado de partes de monumentos a los espacios.

“Los parques de la memoria, la forma en que se hizo, no es válida dentro de la arqueología… En la carta de Venecia de 1964, que firma México, vetan totalmente la reconstrucción, dicen que no es válida, salvo la anastilosis. En este caso de los parques dicen que es anastilosis; no, eso no es. Se están trasladando partes de monumentos a unos parques, ¿cuál es el sentido?”, cuestionó ayer durante la mesa de análisis “Estos tiempos que vivimos. Crisis y desafíos para la arqueología y la historia”, en el Auditorio Wigberto Jiménez Moreno de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Tip: EN MARZO pasado, Fiorella Fenoglio Limón, experta del Centro INAH Querétaro, declaró que los sitios de la memoria son “un Frankenstein arqueológico”.

Dijo que se tenía que revisar la labor del Consejo de Arqueología. “Habría que repensar la actitud del Consejo de Arqueología, que en cierta forma está avalando ciertas actitudes”.

Asimismo, externó su sentir ante la situación actual de la institución a la que ha permanecido durante 66 años y que hoy es dirigida por Omar Vázquez Herrera.

“Hay un desencanto, porque veo que el apoyo real, sostenido, a lo que incumbe a la institución viene a menos. Ya se mencionó lo de las plazas que se están comentando; ya no se convoca para eméritos, porque implica un pequeñísimo aumento al salario. Se mueren los arqueólogos y antropólogos y las plazas no son renovadas, porque Hacienda dice que debe tener la opinión. Estoy desilusionado”, externó el galardonado con el Premio Princesa de Asturias 2022.

36 basamentos piramidales tiene el parque Balam Tun

Y es que durante la mesa, la investigadora Rosa Garza leyó una carta en la que exige que se pague a los investigadores que no han recibido su salario y que se dé el monto acordado para el ejercicio 2026, pues ahora les quieren dar 20 por ciento menos de lo originalmente establecido. Además, la arqueóloga Rosa Reyna dio a conocer otra carta en la que solicitan al director del INAH que haya un manejo transparente del presupuesto, se reestructure el Consejo de Arqueología y se destituya a su presidente y sus integrantes, quienes “solapan y encubren la destrucción del patrimonio arqueológico”; que se elimine la plataforma en la que tienen que justificar los gastos que realizan por proyecto, que desaparezca la contratación de prestadores de servicio y que se evite “la muerte anunciada de esta gran institución”.

En su intervención, Eduardo Matos Moctezuma señaló que a partir de 2018, con el cambio de Gobierno hubo una reducción de fondos para diversas instituciones, incluido el INAH.

“Con el cambio de gobierno se notó de inmediato que no había un gran interés por los aspectos científicos y culturales, restando, por ejemplo, una serie de fondos a diversas instituciones.

“Se veía claramente expresado en cómo se mermaba a la Academia Mexicana de la Historia, a la de la Lengua, a El Colegio Nacional, al INAH, al INBAL. Se restaban medios económicos, casi el 50 por ciento, sino que un poco más. Repercutía en lo que se estaba haciendo. Se empieza a notar ese declive en poder llevar a cabo una serie de actividades. Se resiente en la investigación, en la custodia de los bienes que le son encomendados al INAH”, expresó.

Criticó que la seguridad de las zonas arqueológicas y los museos también haya sufrido afectaciones, a pesar de tener el antecedente del histórico robo de 1985 en el Museo Nacional de Antropología. “De unos años acá empiezan a la inversa, a restar, cortar, porque no podemos pagar a la Policía Auxiliar, empieza a devenir todo aquello que tendría que ser prioritario, de suerte no ha habido mayores consecuencias en algunos museos de sitio nacionales, que sería catastrófico a estas alturas”, comentó.

EN EL PARQUE de la memoria K’awiil, aledaño a la estación Xpujil, en Campeche, se reedificaron estructuras provenientes de Los Monjes, Tigres y CFE. ı Foto: Especial

Dijo que espera que después del Mundial se siga apoyando a las zonas arqueológicas y museos del INAH.

“Hay apoyo al INAH con cantidades para que pueda cumplir con su función, al parecer por el ambiente que estamos viendo por el Mundial del Futbol, porque hay que dar una imagen diferente, porque el visitante va a ir a sitios arqueológicos. Quiero ver que sean permanentes, porque más adelante, cuando estemos con la derrota encima y llorando, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir este apoyo? Yo creo que no, espero equivocarme. Tendríamos que estar inventando mundiales de futbol para que den presupuestos”, indicó el arqueólogo.

DENUNCIAN CENSURA. Durante la mesa de análisis, Bolfy Cottom, antropólogo y coordinador del ciclo de conferencias, dio a conocer que “un área de la Secretaría de Cultura intentó censurar” el evento de ayer, pues “impidieron hasta el último momento su difusión”.

Ante dicha denuncia, Eduardo Matos Moctezuma condenó cualquier tipo de intervención de la dependencia encabezada por Claudia Curiel de Icaza.

“Es inadmisible, sobre todo esto último de la censura. Fueron dándoles largas con el cartel, porque deben aprobar el contenido. Hubo una protesta de esta dirección de por qué tienen que intervenir en aspectos fundamentales de la investigación y el pensamiento libre.

“Es algo que está ocurriendo, lo acabamos de vivir, finalmente logramos que se lleve a cabo. Cuando se empieza a ejercer este tipo de coerción en la investigación y la libertad de cátedra, mal anda la cosa, no es permisible, hay que darlo a conocer. Perdóneme, pero no nos callan”, expresó Matos Moctezuma.