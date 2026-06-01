“La realidad de la frontera tienen una nueva capa de crueldad”

En Ciudad Juárez, Chihuahua

“Crecer en Tijuana es hacerlo en dos lugares a la vez”, escribe Julieta Venegas en Norteña. Memorias del comienzo, una idea que resume la experiencia de habitar la frontera entre México y Estados Unidos como un espacio donde convergen culturas, idiomas y realidades tan distintas como cercanas.

La cantante fue la encargada de cerrar la décima edición de la Feria del Libro de la Frontera (Felif) en Ciudad Juárez, Chihuahua. En entrevista con La Razón, Julieta Venegas reflexionó sobre algunos de los temas que han marcado su vida y trayectoria, como la identidad, la migración y el papel de las historias en su construcción personal.

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“Crecer en la frontera te da una mirada hacia dos mundos muy contrastantes. Vivir entre dos culturas tan distintas origina que tomes de cada lado lo que necesitas. Vivir lejos de la capital te hace sentir un poco al margen, pero eso te construye de otra manera”, expresó la intérprete de “Eres para mí”.

Julieta Venegas también aprovechó la locación para lamentar el discurso que en los últimos años ha prevalecido desde el gobierno estadounidense en torno a la migración. Consideró que las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump han endurecido una realidad que históricamente ha estado presente en la región fronteriza.

“El gobierno de Trump le ha puesto una nueva capa de crueldad a todo lo que hace, olvidándose de cosas que han sido muy importantes para EU en su construcción. Los mismos ciudadanos, que ni siquiera son de origen latino, se dan cuenta de eso, de cómo la cultura latina se ha convertido en algo que es también parte de cómo ese país va construyendo sus espacios, de la riqueza cultural que se crea”, señaló.

Destacó que desde niña ha sido testigo de los procesos migratorios que atraviesan la frontera norte y de las dificultades que enfrentan miles de personas que buscan llegar a EU.

“Algunos se quedan, algunos no logran cruzar o algunos los regresan, ésta es una realidad de la frontera. Lo ves desde chico, no es algo solamente de ahora, pero actualmente tiene esta nueva capa horrible de maltrato, por ejemplo, el ICE, que ahora tiene todas las herramientas y la fortaleza para que sea todavía peor”, dijo.

Asimismo, la autora de Norteña. Memorias del comienzo compartió su reflexión sobre la necesidad de construir un camino propio, especialmente para las mujeres que buscan desarrollarse en ámbitos en los que aún persisten expectativas y estereotipos.

“No hay un camino que no sea el propio. Yo hice mi camino, que no era el que se esperaba de mí, y muchas veces nos toca hacer cosas que no se esperan de nosotras como mujeres mexicanas. Entonces a veces es necesario contradecir nuestro entorno para buscar lo que nosotras deseamos realmente”, afirmó.

En el marco de la Felif, Venegas destacó la importancia de la literatura en la formación de las personas y recordó que los libros la acompañaron desde la infancia y fueron fundamentales para entender el mundo que la rodeaba.

“Siempre ha estado la literatura presente en mi vida. Cuando era chica, leer me ayudó a construirme y por eso me gusta promover la lectura, porque te puede abrir muchas puertas en tu cabeza”, finalizó la artista.

ESPEJO CULTURAL. La Felif se configuró en su décimo aniversario como un crisol de identidades en la zona fronteriza. Para la secretaria de Cultura de Chihuahua, Alejandra Henríquez, el evento es punto de encuentro indiscutible con EU, donde “rara vez no puedes coincidir en una manifestación artística que permita crecer como seres humanos”, destacó.

NORTEÑA. MEMORIAS DEL COMIENZO

AUTORA: Julieta Venegas

EDITORIAL: Almadía

AÑO: 2026