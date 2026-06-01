Patricio Pron ve una crisis de la imaginación

El escritor argentino Patricio Pron (Rosario, 1975) se encontraba en Nueva York, Estados Unidos, contemplando un presente complejo y contradictorio: Joe Biden renunció a la candidatura a la presidencia de esa nación y tiempo después triunfó el magnate Donald Trump, lo cual significó su regreso a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, trataba de comprender el origen del malestar en la sociedad.

Así fue cómo surgió la novela En todo hay una grieta y por ella entra la luz (Anagrama, 2026), que transita entre la autobiografía, la biografía, el ensayo y el tratado filosófico. Fue su respuesta al darse cuenta que “vivimos una crisis de la imaginación” y que es necesario pensar en mundos posibles más esperanzadores.

“Todos podemos fácilmente imaginar cómo las cosas podrían estar peor, pero somos incapaces de imaginar cómo podrían mejorar. Entonces, escribir libros como éste es una contribución a una discusión colectiva acerca de quiénes somos, pero también quiénes queremos ser si no deseamos caer en el abismo”, dijo Patricio Pron en entrevista con La Razón.

El Dato: EL TÍTULO del libro hace referencia a “Anthem”, de Leonard Cohen, quien la tomó de Ernest Hemingway.

Los personajes de su novela buscan ser otros, transformarse, incluido un escritor que emprende la biografía del poeta, cineasta y dramaturgo Benjamin Fondane. Quieren encontrar esperanza dentro de las grietas que los dañan.

“El triunfo de Donald Trump para mí expresa un malestar que todos compartimos, incluso aunque no sepamos de dónde proviene; expresa el hecho de que el mundo y quienes lo habitamos estamos profundamente dañados, que hay una grieta en nosotros, pero es a través de ésta, como dice la frase del libro, que se asoma la luz. Confrontarnos con aquello que nos daña y con el modo en que dañamos a otros y tratar de ver si hay algo que nos permita ser otros, también es lo que hacen los personajes de esta novela. En ese sentido se parece mucho a mí”, dijo Patricio Pron, quien es hoy uno de los autores más destacados de la literatura hispanoamericana. En 2019 ganó el Premio Alfaguara por Mañana tendremos otros nombres.

El libro inicia con un intento de biografía de Benjamin Fondane que luego se interrumpe. A través de esta figura muestra los peligros de los discursos extremistas que ahora también se hacen presentes en varios gobiernos del mundo.

11 novelas ha escrito el también crítico literario

“La historia tiene rimas internas, como si fuera una especie de poema que rima cada cierta cantidad de años o de versos. Nuestra época rima mucho con la de Fondane, quien vivió el incremento de los discursos de odio y el aumento de los extremismos que darían origen a los fascismos europeos, el estalinismo, el nazismo y el fascismo italiano. Fue víctima de ellos. Necesitamos más voces como la de Fondane”, compartió el autor.

Patricio Pron se obsesionó por muchos años con Benjamin Fondane, de ahí que lo retome para esta novela.

“Me interesó porque su obra literaria es muy importante, también porque Fondane tuvo una vida trágica; es alguien que pudo haberse salvado del exterminio en Europa, pero decidió compartir su destino con el de los judíos que no podían salvarse, incluyendo a su hermana. Es una figura fascinante. Hay un tercer aspecto: fue a Argentina a filmar una película en los años 30; fue considerada tan inmoral por su productor que éste la destruyó. No queda nada de la película, excepto siete fotogramas y un pequeño resumen de su contenido y una carta que Fondane le envió a su hermana. Toda su vida está envuelta en circunstancias un poco azarosas y también misteriosas. El azar y el misterio son para el escritor dos cosas muy importantes”, explicó el autor.

Al escribir la novela en tiempos de la pandemia, vio no sólo una realidad dura, sino muestras de compasión y solidaridad que le hicieron pensar que tenía que hablar de ello. El resultado, confesó, pudiera haberse “enredado más”, pero quiso demostrar que frente a lo que enfrentamos, los libros también pueden inspirarnos en un sentido más amplio.

“Estoy convencido que los libros tienen que hacer cosas: entretenernos, conmovernos, hacernos más liviana una noche en el hospital, una noche de insomnio, una espera en el autobús, pero también pueden hacer otras cosas, recordarnos que el mundo es algo más amplio y rico de lo que creemos y que las historias que nos contamos son todo lo que somos. En ese sentido, mis libros aspiran a ser eso. Mi motivación principal es establecer diálogos con lectores y lectoras de muchos sitios, algunos de los cuales me interesan mucho, como México”, expresó.

En la novela también juega con los pies de página, que son una especie de desdoblamiento dentro de la historia. Es su invitación a leer fuera de la norma.

“Hay un consenso que determina que en la nota al pie de página solamente va la información menor, la menos relevante, la que no llegó a acceder al cuerpo central del texto. Sin embargo, esas notas pueden ser más, comentar el cuerpo central del texto, parodiarlo, cuestionarlo”, dijo.

De tal manera que quiso que los pies de página fueran todo. “Donde hay una especie de consenso, a mí me gusta jugar con lo más insospechado. Pensé que sería interesante jugar con la posibilidad de que las notas al pie de página sean todo en una novela. Es una invitación para que lean de manera diferente, que es algo que siempre me seduce”, expresó.

En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Autor: Patricio Pron

Género: Novela

Editorial: Anagrama

Año: 2026