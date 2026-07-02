¿Quién es Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio?

Tras la desaparición y posterior reaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la fallecida cantante mexicana Paquita la del Barrio, el público se ha interesado en conocer más sobre ella.

La noticia de su ausencia generó preocupación en Guanajuato y en el medio del espectáculo, pero su regreso, luego de 40 días de intensa búsqueda, trajo alivio a su familia y a los fans de la intérprete de “Rata de Dos Patas”.

Ahora, la atención de miles de usuarios se centra en la identidad de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, de 28 años. En La Razón te contamos quién es la nieta de Paquita la del Barrio.

Nieta de Paquita la del Barrio ya reapareció

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, de 28 años, fue reportada como desaparecida el 20 de mayo de 2026 en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su caso se difundió ampliamente en medios nacionales debido a su parentesco con Paquita la del Barrio.

Tras semanas de incertidumbre, se confirmó que ya había reaparecido. La familia lanzó un comunicado compartiendo que la joven apareció con vida y que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades, pues Kelly se habría escapado del centro de rehabilitación en el que estaba ingresada.

Nieta de Paquita la del Barrio ı Foto: IG paquitaoficialb/Especial

Conoce a Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio

Kelly Ariadne Gerardo Grajales tiene 28 años. La joven nació el 1 de marzo de 1998 y es hija de Miguel Gerardo Grajales, primogénito de la intérprete veracruzana Paquita la del Barrio. A diferencia de su famosa abuela, Kelly ha mantenido un perfil bajo, alejada de los reflectores de la música y la televisión.

Su vida cotidiana transcurre fuera del ámbito artístico, aunque su parentesco la coloca inevitablemente en el interés de miles de personas.

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