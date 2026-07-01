Luego de 40 intensos días de búsqueda, la familia de la fallecida Paquita la del Barrio informó con alivio que Kelly Ariadne Gerardo Grajales, de 28 años, fue localizada con vida.

La nieta de la cantante de “Rata de dos patas” fue reportada como desaparecida el pasado 29 de mayo. Según la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, la joven fue vista por última vez el 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Kelly Ariadne Gerardo Grajales es hija de Miguel Gerardo Viveros, primogénito de Paquita la del Barrio.

Localizan a nieta de Paquita la del Barrio tras 40 días desaparecida

En un comunicado publicado en redes sociales de Paquita la del Barrio, Paquito Torres, exmánager de la artista, informó que Kelly Ariadne Gerardo Grajales, tras “40 días de incertidumbre”, fue encontrada con vida. Además, agradeció a las personas, autoridades, instituciones, colectivos y medios de comunicación se sumaron a la búsqueda.

Pese a expresar alegría por reencontrarse con la joven, se señala que la familia continuará con las investigaciones pertinentes y esperan que las autoridades trabajen hasta “esclarecer plenamente lo sucedido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que correspondan”, afirman.

“Nuestro deseo es que los hechos sean esclarecidos y que ninguna otra familia tenga que vivir un calvario como el que nosotros enfrentamos durante estos 40 días“, se lee en el comunicado disponible en la página de Instagram de Paquita la del Barrio.

Para finalizar, la familia de la cantante de “Rata de dos patas” solicitó a sus seguidores y medios de comunicación comprensión y privacidad para reencontrarse con Kelly Ariadne Gerardo Grajales en tranquilidad.

Localizan a nieta de Paquita la del Barrio ı Foto: Captura de pantalla IG paquitaoficialb

¿Por qué desapareció la nieta de Paquita la del Barrio?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Kelly Ariadne fue hallada con vida. Expresaron que lograron ubicar a la nieta de Paquita la del Barrio en un inmueble que se encuentra cerca de donde ella había sido internada, en un centro de rehabilitación.

Según dio a conocer el personal de la fiscalía a Ventaneando, cuando la familia trató de acercarse a Kelly, ella expresó que no quería regresar con ellos. Incluso, reportaron, hubo un forcejeo antes de que volviera a retirarse del sitio.

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