El evento D23 2026 encendió la emoción de los fanáticos de Disney en todo el mundo este 14 de agosto. Durante el Disney Entertainment Showcase, que se realizó en Anaheim, California, la compañía reveló varios estrenos que abarcan franquicias como Marvel, Pixar, Star Wars y Disney Animation, por lo que el furor se hizo presente en redes sociales.

Los anuncios incluyeron secuelas largamente esperadas por el público, nuevas producciones originales y revelaciones de reparto que marcarán el futuro del entretenimiento en los próximos años. Conoce en La Razón todos los detalles.

D23: Conoce todos los estrenos de Disney anunciados para Marvel, Coco, Frozen, Star Wars...

En el bloque de Marvel, Kevin Feige, presidente de Maarvel Studios, presentó el tráiler de Avengers: Doomsday, que llegará a salas de cine el 18 de diciembre de 2026 con Robert Downey Jr. como Doctor Doom y los hermanos Russo en la dirección.

He used to be different.



Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get your tickets now: https://t.co/J5PUbxvAkc pic.twitter.com/OUutSMZneq — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

Además, se confirmó el elenco de la nueva película de los X-Men, la cual está programada para el 5 de mayo de 2028, con Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Adam River como el supervillano Mister Sinister e Inde Navarrette como Rogue.

The X-Men are coming to the MCU:



Sadie Sink is Jean Grey

Kit Connor is Cyclops

Christopher Abbott is Professor Charles Xavier

Samara Weaving is Emma Frost

Inde Navarrette is Rogue

Maya Boyd is Storm

Adam Driver is Nathaniel Milbury



Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

Star Wars no se quedó atrás y también sorprendió al público con la segunda temporada de Ahsoka, que se estrenará el 20 de enero de 2027, mientras que Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, llegará el 28 de mayo de 2027.

¡Primer vistazo a Star Wars: Starfighter! 🤩 La trama incluye a Ryan Gosling, Amy Adams, Aaron Pierre, Matt Smith, Mia Goth y Flynn Gray. Se vienen cositas en una galaxia muy, muy lejana. #D23 pic.twitter.com/z78jA14Zd6 — Cinemex (@Cinemex) August 15, 2026

En el bloque de Pixar, la noticia más celebrada fue la confirmación de Coco 2, prevista para noviembre de 2029, con Miguel ya adolescente y el regreso de personajes icónicos.

NEW: COCO 2 is on the way and Benjamin Bratt will return to reprise his role. Here’s title treatment and concept art of Miguel as a teenager. November 2029 release. #D23 pic.twitter.com/so1y2Wwwsb — Erik Davis (@ErikDavis) August 15, 2026

También se anunciaron Los Increíbles 3 (verano 2028), con una animación totalmente cambiada, y nuevas producciones originales como Gatto (2027) y Ghost Market (2028).

‘INCREDIBLES 3’ is now being showcased at D23.



“It’s the kids’ turn.”



The film will release in Summer 2028. pic.twitter.com/iOgDyVFVtb — Pop Base (@PopBase) August 15, 2026

Por parte de Disney Animation, Frozen 3 se estrenará el 24 de noviembre de 2027, con nuevas canciones y una villana que rivaliza con Elsa.

Además, se confirmó Zootopia 3 y la película Hexed para noviembre de 2026, con Jodie Foster como la reina Celeste.

Del mismo modo se confirmó una nueva película de Los Simpson para el 3 de septiembre de 2027 y el live-action de Lilo & Stitch 2 llega en verano de 2028, con Maia Kealoha otra vez como Lilo.

Lilo & Stitch 2 Coming summer 2028 #D23 pic.twitter.com/Me5ujU4JV2 — Film Trailers (@_Film_Trailer) August 15, 2026

Otras cintas y sus fechas de estreno aproximadas son:

Ice Age: Boiling Point , el 5 de febrero de 2027

The Bluey Movie , el 6 de agosto de 2027

Enredados live-action , el 31 de marzo de 2028

Romy & Michele 2 , en 2027 por Hulu

El diario de la princesa 3 , aún en desarrollo y sin fecha de estreno

Tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, el 20 de noviembre de 2026

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