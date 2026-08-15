El evento D23 2026 encendió la emoción de los fanáticos de Disney en todo el mundo este 14 de agosto. Durante el Disney Entertainment Showcase, que se realizó en Anaheim, California, la compañía reveló varios estrenos que abarcan franquicias como Marvel, Pixar, Star Wars y Disney Animation, por lo que el furor se hizo presente en redes sociales.
Los anuncios incluyeron secuelas largamente esperadas por el público, nuevas producciones originales y revelaciones de reparto que marcarán el futuro del entretenimiento en los próximos años. Conoce en La Razón todos los detalles.
D23: Conoce todos los estrenos de Disney anunciados para Marvel, Coco, Frozen, Star Wars...
En el bloque de Marvel, Kevin Feige, presidente de Maarvel Studios, presentó el tráiler de Avengers: Doomsday, que llegará a salas de cine el 18 de diciembre de 2026 con Robert Downey Jr. como Doctor Doom y los hermanos Russo en la dirección.
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Además, se confirmó el elenco de la nueva película de los X-Men, la cual está programada para el 5 de mayo de 2028, con Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Adam River como el supervillano Mister Sinister e Inde Navarrette como Rogue.
Star Wars no se quedó atrás y también sorprendió al público con la segunda temporada de Ahsoka, que se estrenará el 20 de enero de 2027, mientras que Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, llegará el 28 de mayo de 2027.
En el bloque de Pixar, la noticia más celebrada fue la confirmación de Coco 2, prevista para noviembre de 2029, con Miguel ya adolescente y el regreso de personajes icónicos.
También se anunciaron Los Increíbles 3 (verano 2028), con una animación totalmente cambiada, y nuevas producciones originales como Gatto (2027) y Ghost Market (2028).
Por parte de Disney Animation, Frozen 3 se estrenará el 24 de noviembre de 2027, con nuevas canciones y una villana que rivaliza con Elsa.
Además, se confirmó Zootopia 3 y la película Hexed para noviembre de 2026, con Jodie Foster como la reina Celeste.
Del mismo modo se confirmó una nueva película de Los Simpson para el 3 de septiembre de 2027 y el live-action de Lilo & Stitch 2 llega en verano de 2028, con Maia Kealoha otra vez como Lilo.
Otras cintas y sus fechas de estreno aproximadas son:
- Ice Age: Boiling Point, el 5 de febrero de 2027
- The Bluey Movie, el 6 de agosto de 2027
- Enredados live-action, el 31 de marzo de 2028
- Romy & Michele 2, en 2027 por Hulu
- El diario de la princesa 3, aún en desarrollo y sin fecha de estreno
- Tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, el 20 de noviembre de 2026
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