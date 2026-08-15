¿Quiénes han sido todas las novias de Yahir de LCDLF y quién es su pareja actual?

Sin duda Yahir se ha ganado el corazón del público de La Casa de los Famosos México 2026 con su humor, carisma y atractivo físico. Aunque ya era conocido por su talento como intérprete, miles de personas más se han sumado como sus seguidoras pues les robó el corazón.

Sin embargo, pocos conocen detalles de su vida amorosa, por ello en La Razón te contamos quiénes han sido todas las novias del artista de 47 años y quién es su pareja actual, según lo que reveló en LCDLF recientemente.

¿Quiénes han sido todas las novias de Yahir de LCDLF?

Yahir, quien alcanzó la fama en La Academia, ha mantenido varias relaciones sentimentales que han llamado la atención del público. Su primer romance conocido fue con Jacqueline Fierro, madre de su primer hijo, Tristán, quien nació en 1998.

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Tristán y Yahir ı Foto: larazondemexico

Más tarde, durante La Academia, vivió un breve acercamiento con Nadia, aunque nunca se hizo formal porque ella estaba comprometida con una persona, fuera del reality.

Nadia Yvonne, de La Academia ı Foto: larazondemexico

En 2003 se le relacionó con Martha Higareda, con quien compartió una telenovela, y poco después confirmó su noviazgo con Vanessa Acosta, actriz de Soñarás.

Yahir y Vanessa Acosta ı Foto: Especial

Entre 2007 y 2010 sostuvo una relación estable con la actriz Claudia Álvarez, considerada una de sus más sólidas.

Claudia Álvarez ı Foto: larazondemexico

Posteriormente, inició un romance con Regina Murguía, integrante de JNS, que duró tres años. También Yahir confesó en LCDLF que salió con Maggie Hegyi, presentadora de televisión, y Marimar Vega, actriz.

Regina Murguía ı Foto: IG @murguiaregina

¿Quién es la pareja actual de Yahir?

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026, Yahir reveló cuál es su situación sentimental actual. El cantante declaró que está “casado sin formalizar” pues lleva 10 años con Cristina Lliteras, con quien tiene un hijo.

La pareja se conoce desde hace más de dos décadas ya que en un principio eran amigos, pero el amor les llegó y ahora tienen una bella familia.

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