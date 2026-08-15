Muere Mark Rydell, director nominado al Oscar por ‘En el estanque dorado’

Los directores Mark Rydell, a la izquierda, y Steven Spielberg en 1982

Mark Rydell, el director nominado al Oscar del sentimental éxito de taquilla “On Golden Pond”, que trabajó con pesos pesados de Hollywood como Henry Fonda, Katharine Hepburn, Steve McQueen y John Wayne, ha fallecido. Tenía 97 años.

Su hija, Amy Rydell, contó a The Hollywood Reporter que su padre falleció el jueves por causas naturales en una residencia de ancianos para la industria del entretenimiento en el barrio de Woodland Hills de Los Ángeles.

“Es difícil poner en palabras cuánto quería a mi padre”, publicó el viernes en su cuenta de Instagram. “Era realmente único. La persona más divertida y talentosa que he conocido.”

‘On Golden Pond’ obtuvo 10 nominaciones al Oscar

“On Golden Pond”, que unió a Fonda con Hepburn y su hija, Jane Fonda, fue nominada a 10 Oscars. Henry Fonda y Hepburn ganaron el premio a la mejor interpretación y la película ganó por guion, que Ernest Thompson adaptó de su obra homónima. Mark Rydell fue nominado a la dirección pero perdió ante Warren Beatty por “Reds”.

Recaudó más de 119 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1981, solo por detrás de “Los cazadores del arca perdida”.

“En el estanque dorado” fue el último papel cinematográfico de Henry Fonda. Protagonizó como Norman Thayer, un padre emocionalmente frágil y distante que se vuelve más accesible al final de su vida después de que su nieto adolescente pase el verano con él y su esposa, Ethel (interpretada por Hepburn), en su casa de campo en Nueva Inglaterra. La historia de la película se parecía a la relación real de Fonda con su hija Jane, quien dijo que trabajar juntos en la película ayudó a resolver algunos de sus problemas. El mayor de los Fonda murió a los 77, meses después de ganar su único Oscar.

Otras películas nominadas al Oscar de Mark Rydell fueron “The Fox” en 1967, “The Reivers” con McQueen en 1969, “Cenicienta Liberty” con James Caan y Marsha Mason en 1973, “The Rose” con Bette Midler en 1979 y “The River” con Mel Gibson y Sissy Spacek en 1984.

Nacido como Mortimer Harold Rydell el 23 de marzo de 1929 en Nueva York, estudió con el pianista de jazz Teddy Wilson en la Juilliard School of Music. Durante un periodo en el Ejército, pasó dos años en Japón desarrollando entretenimiento para personal militar. Se especializó en Filología Inglesa y Filosofía en la Universidad de Nueva York.

Primeros años como actor junto a Steiger, Cassavetes, Mineo

Se dedicó a la interpretación cuando ganó una beca para el Neighborhood Playhouse de Nueva York. Entre sus primeros papeles estuvieron en las telenovelas de CBS “The Edge of Night” y “As the World Turns”.

Rydell debutó en Broadway en “Gaviotas sobre Sorrento” junto a Rod Steiger. En 1956, debutó como actor en el cine junto a John Cassavetes y Sal Mineo en “Crime In The Streets” de Don Siegel.

Entre sus créditos como actor en cine se encuentran “The Long Goodbye” de Robert Altman en 1973 y “Hollywood Ending” de Woody Allen en 2002.

Rydell pasó a dirigir televisión, dirigiendo episodios de “Mr. Novak”, “Ben Casey”, “I Spy”, “The Wild Wild West”, “The Long, Hot Summer”, “The Fugitive” y “Gunsmoke”.

Debutó como director de largometrajes con “The Fox” en 1967, protagonizada por Sandy Dennis, y fue un éxito.

Dos años después, Rydell dirigió a McQueen en la comedia dramática “The Reivers”.

Colaboración con Sydney Pollack

Rydell y Sydney Pollack, que se hicieron amigos durante sus años como actores, fundaron Sanford Productions en 1971. Entre sus esfuerzos estuvieron las películas “Jeremiah Johnson” protagonizada por Robert Redford y “Espantapájaros” con Al Pacino y Gene Hackman, que ganó el máximo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro.

Rydell dirigió a Wayne en “The Cowboys” de 1972. Se reunió con Caan para el fracaso de 1976 “Harry and Walter Go to New York.”

Tuvo un gran éxito con “The Rose” (1979), con Midler en su papel nominado al Oscar como una estrella del rock autodestructiva inspirada libremente en Janis Joplin.

Rydell volvió a colaborar con Caan y Midler en “For the Boys” en 1991, pero no tuvo éxito.

Entre sus créditos se encuentran películas y series para televisión

Mark Rydell dirigió el piloto del exitoso drama de ABC “Family” en 1976.

Entre sus créditos como director para televisión se encuentran “McBride and Groom”, “Crime of the Century” con Isabella Rossellini y Stephen Rea, y “James Dean”, que le valió al actor James Franco un Globo de Oro. Rydell también apareció en la película como Jack Warner, jefe de Warner Bros.

Dirigió las películas “Intersection” en 1994 y “Even Money” en 2006.

En 2009, Rydell, el actor ganador del Oscar Martin Landau y el guionista Lyle Kessler impartieron un taller de cine en UCLA. Rydell y Landau fueron codirectores artísticos de The Actors Studio West, enseñando y entrenando a actores, guionistas y directores.

Además de su hija, le sobrevive su hijo Christopher. Los hermanos que se dedicaron a la actuación eran de su primer matrimonio con la actriz Joanne Linville. Tuvo otro hijo, Alexander, de su segundo matrimonio con la productora Esther Rydell.

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