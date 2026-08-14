¿Qué pasó con Mina Chan, cómo murió la influencer japonesa durante un video en vivo?

La influencer japonesa Mina Chan era ampliamente conocida en el mundo del k-pop por su contenido sobre el género musical y particularmente, su gusto por el grupo ENHYPEN. La creadora de contenido murió a los 26 años de edad.

Recientemente, se hizo viral por su muerte, un caso que está siendo investigado por la estación de policía de Yongsan. La muerte ocurrió en medio de críticas y mensajes de acoso que recibía la joven de 26 años de edad; ahora, te compartimos más detalles sobre lo que le pasó.

Happy birthday mina , we will always remember you ,your bright light stays in our hearts today and always. We miss her sweet smile and loving soul. May she rest in peace, and may her memory bring comfort to all who loved her. pic.twitter.com/a4WAAGLEMq — ୨ৎ JUNGWON JUICY JAWLINE ୨ৎ⁷ (@heesstan4ever) August 9, 2026

¿Qué le pasó a Mina Chan?

Mina Chan era una creadora de contenido japonesa conocida por asistir a conciertos y eventos relacionados con el grupo surcoreano ENHYPEN. Según reportes publicados después de su muerte, la mujer contaba con miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Su nombre comenzó a circular tras un concierto del grupo de k-pop realizado en Tacoma, Washington, a finales de julio, donde la influencer acudió al espectáculo y llevó flores para tratar de llamar la atención de los idols.

Según los reportes y testimonios difundidos por personas que estuvieron pendientes del incidente, ella lanzó las flores para uno de los integrantes, pero fue recibida por otro de ellos, lo que causó confusión en el escenario.

“Sunoo sabe muy bien que me gusta Sunki. Los girasoles estaban preparados para Sunoo y las rosas para Ni-ki. Ver una toma de los dos juntos era un deseo mío”, escribió.

Resumen de esta mierda: una chica (mina chan) era fan de enhypen, un grupo de varones coreanos, ella en un concierto quería entregarle flores a este de acá pero se las dio a otro para que se las pasara, el otro no aceptó y ella gritaba por este.

Él sale en este video a decir... https://t.co/hRZjkSiQ2C — Sa 🌟 (@lesbofeminismo) August 8, 2026

Esta acción generó que la joven comenzara a ser señalada por “buscar protagonismo”. El propio Ni-ki de ENHYPEN declaró: “Los presentaciones de música en vivo son lugares donde todos pueden ser felices. Es una lástima que hubiera alguien intentando llamar la atención y presumir. Resulta un tanto decepcionante ver que hay personas que solo buscan protagonismo”, dijo.

Así murió Mina Chan

Ante la polémica, la influencer salió a pedir disculpas en redes sociales. “Lo siento de verdad. Me siento profundamente apenada con Sunoo y con todos sus fans”, dijo.

Sin embargo, el tema no acabó ahí, pues Mina realizó una transmisión en vivo el 5 de agosto que generó preocupación. Según los reportes, la creadora de contenido aparecía en un estado vulnerable y posteriormente, las autoridades fueron alertadas.

Mina Chan se quitó la vida durante la transmisión en vivo; la policía confirmó la muerte de la joven tras llegar al domicilio y se mantiene una investigación abierta para confirmar las circunstancias del fallecimiento.

‼️ Mina Chan, uma jovem japonesa de 25 anos, fã do grupo de K-pop ENHYPEN, suicidou-se em transmissão ao vivo no TikTok após ser alvo de uma campanha de cyberbullying. pic.twitter.com/yVtFLRqpZ7 — 💢 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 💢 (@4ntonelli87) August 11, 2026

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