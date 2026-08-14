¿Quién es Yare Santana, la actriz de 40 y 20 y novia de Diego Klein?

Diego Klein, uno de los actores mexicanos jóvenes más destacados de la actualidad, se encuentra en una relación con la actriz Yare Santana y juntos han conquistado por completo a sus seguidores desde que confirmaron el romance en el año 2025.

En el pasado, se dijo que el actor podría haber estado saliendo con Angélica Rivera, sin que el público supiera que en realidad el corazón del famoso pertenecía a la joven actriz de 33 años de edad. Ahora te contamos más sobre la pareja del histrión.

¿Quién es Yare Santana?

Nacida en Matanzas, Cuba, el 11 de mayo de 1993, Yare Santana se ha consolidado como una talentosa actriz y modelo en la escena hispanohablante. En 2015, la joven se mudó a la Ciudad de México.

Tras ello, entró al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para desarrollarse en el ámbito de la actuación, una etapa clave que terminó por catapultar su carrera tanto en la televisión local como en plataformas internacionales.

A lo largo de los años, su carrera abarcó diversos proyectos destacados en cine y televisión. En 2019 dio un salto de gran visibilidad al darle vida al personaje de Jenny Infante en la producción original de Netflix Como caído del cielo.

Durante ese mismo periodo, sumó experiencia al integrarse a los elencos de exitosas telenovelas y series como El Dragón, La reina soy yo y El vuelo de la Victoria, donde demostró su versatilidad a través de diversos papeles de reparto.

En su trayectoria más reciente, Santana demostró una gran madurez actoral al liderar el episodio titulado “Fátima”, perteneciente a la tercera temporada de la aclamada serie Mujeres Asesinas.

Su interpretación en este rol no solo captó la atención del público y la crítica, sino que fue ampliamente elogiada por su profunda intensidad dramática y su notable rango emocional.

Conoció a Diego Klein y comenzaron a salir de forma discreta antes de que su noviazgo acaparara los titulares de la farándula. Ambos han declarado que llevan su noviazgo con sólida comunicación, tomando con humor los rumores sobre ellos.

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