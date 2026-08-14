¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 14 de agosto?

Este viernes 14 de agosto llegó la gala de salvación de La Casa de los Famosos México 2026, donde uno de los nominados fue salvado por un participante del reality show tras el robo del beneficio al líder.

Este jueves, quedó definido que los actores Gema Garoa y Moisés Peñaloza serían los retadores del líder de la semana, que en esta ocasión es la influencer Brianda Deyanara, lo que ya da una idea de quiénes podrían salvarse esta semana.

#Gema y #Moisés deciden ser retadores de #Brianda



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🏠 #LaCasaDeLosFamososMx, también DISPONIBLE en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/9ySlhfLDPo — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 14, 2026

Antes de la salvación, siete habitantes quedaron nominados por sus compañeros, ya que comenzaron los primeros conflictos y parecen haberse afianzado las facciones entre los jugadores de La Casa de los Famosos México 2026.

Fue un conflicto como el que hubo entre Flor Vigna y Cynthia Klitbo por la prueba del presupuesto que el resto decidió nominar a la argentina; también por no conectar demasiado, Yanet García quedó nominada y Moisés Peñaloza, por entrar en rivalidades con personajes como Ese Pérez.

Parece que Luis Chaparro quedó nominado por no despertar en la competencia, mientras que Masad Altamimi, Arantza Ruíz y Memo Shutz repiten su participación en la tabla.

Respecto a el beneficio de la salvación hay que recordar que en La Casa de los Famosos México 2026, este se le otorga al ganador de la prueba del líder; sin embargo, el resto de los habitantes pueden quitarle esta ventaja para salvarse a sí mismos o algunos de sus compañeros aliados de la tabla de nominación.

Después de que se define al salvado, en esta ocasión quedan seis habitantes nominados y el público deberá continuar votando por su favorito a través de la plataforma de ViX cuando las votaciones se encuentran abierta.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 14 de agosto?

Se revelará al salvado este viernes durante la gala.

Los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 son:

Moisés Peñaloza

Flor Vigna

Luis Chaparro

Arantza Ruíz

Masad Altamimi

Memo Shutz

Yanet García

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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