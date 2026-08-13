El stylist mexicano Aldo Rendón se ha ganado el corazón del público de La Casa de los Famosos México 2026 debido a su carisma y buen humor. Miles de usuarios están interesados en conocer datos sobre su vida privada y sentimental.

Pese a que el diseñador ha mantenido en secreto el nombre de su pareja, recientemente reveló que Gerardo Monroy es su novio. En La Razón te contamos quién es la pareja del famoso de 47 años.

¿Quién es Gerardo Monroy, el novio de Aldo Rendón, y a qué se dedica?

El público por fin supo que Gerardo Monroy es la pareja de Aldo Rendón desde hace más de 15 años. Aunque el estilista de moda y participante de La Casa de los Famosos México, suele ser reservado con su vida privada, en el reality reveló el nombre de su compañero sentimental.

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Aldo Rendón y su novio Gerardo Monroy ı Foto: IG aldorendon

Gerardo Monroy se dedica a la música y utiliza el nombre artístico de “Señor Skelter”. Bajo este alias ha publicado temas como “Deer Herr”, “El canto del fenómeno”, “Estrella blanca”, “Le manque” y “Skelter Seltzer”, que se encuentran disponibles en Spotify, donde tiene 68 oyentes mensuales y 37 seguidores en dicha plataforma. Su estilo musical es alternativo y experimental.

En Instagram comparte principalmente fotografías de sus viajes y looks que usa día a día, sin exponer demasiado su intimidad. Aldo Rendón suele dejarle comentarios cariñosos en sus publicaciones y celebrar sus logros, lo que demuestra que la pareja es discreta pero muy unida.

Además, le interesa la fotografía. En mayo de este año publicó un clip de un proyecto llamado Soñé con gomitas rojo indio sabor hierro, un libro que recupera varias fotos tomadas por él, desarrollado en el Círculo de Bellas Artes—Casa Europa.

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