¿Quién es Arturo Calderón Gamiño, esposo de Alejandra Marín y qué pasó con él?

Arturo Calderón Gamiño es el esposo de Alejandra Marín, la mujer que sustrajo a una bebé recién nacida del Hospital General de México.

Arturo también estuvo involucrado en el caso y fue detenido junto con Alejandra el 18 de junio de 2009 por el robo de la bebé. Sin embargo, para él, el caso dio un giro.

¿Quién es Arturo Calderón Gamiño?

Arturo Calderón Gamiño es un hombre que proviene de una familia tradicional, en la que los roles de hombre y mujer estaban muy bien definidos.

Arturo estaba empeñado en tener un hijo y constantemente presionaba a Alejandra para que se embarazara y pudiera darle un hijo.

Arturo Calderón y Alejandra Marín el día de su detención el 18 de junio de 2009 ı Foto: Cuartoscuro

Él y Alejandra se casaron cuando eran muy jóvenes, en las serie de Netflix Un Hijo Propio se pueden ver las imágenes de su boda. Asimismo, él habla de lo que le pasó a Alejandra y acepta la culpa que él tuvo en el caso que llevaron a la mujer a robarse a una bebé recién nacida.

En el documental admite que su responsabilidad fue decirle a su esposa que él no quería tener hijos adoptados, sino biológicos, sabiendo que Alejandra Marín no podía concebir, ya que ella se sometió a tratamientos de fertilidad y terminaba teniendo abortos espontáneos.

Cuando Alejandra Marín sustrajo a la menor del hospital, ella le habló por teléfono a su esposo y la encontró en un hotel, al mismo al que horas más tarde llegó la policía para detenerlos por el secuestro de la bebé.

¿Qué pasó con Arturo Calderón Gamiño?

Arturo Calderón Gamiño, el esposo de Alejandra Marín, tras ser detenido fue exonerado del caso, una vez que éste fue revisado detenidamente.

Alejandra contó en una entrevista que pese a que Arturo salió libre y exonerado tuvo dificultades para encontrar trabajo, una vez que se incorporó a la vida cotidiana.

Arturo siempre acompañó a Alejandra y durante todos los años que ella estuvo encarcelada nunca la dejó sola.

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