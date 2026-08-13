Camila Nash, de 39 años, es una popular figura de la televisión en Chile que ha llamado la atención del público por su personalidad divertida y controversial. Además, usuarios destacan que en algunas entrevistas resalta su “acento mexicano”.

Actualmente es una de las participantes de Volverías con tu ex? 2, donde varias exparejas deberán convivir en una casa para resolver sus problemas y decidir si se dan una nueva oportunidad o se distancian definitivamente.

A raíz de ello, miles de personas desean saber quién es Camila Nash, su trayectoria, quién es su padre y de dónde es originaria, pues usa expresiones como “wey” o “no mam*s”, típicas de México; en La Razón te contamos.

¿Quién es Camila Nash? ¿Quién es su papá y de dónde es?

Camila Nash nació en Santiago de Chile el 18 de junio de 1987, por lo que actualmente tiene 39 años. Se hizo conocida en la televisión chilena a comienzos de los años 2010 gracias a su participación en realities como Pelotón y Calle 7, donde destacó por su carácter competitivo y carisma.

Posteriormente trabajó como modelo y más tarde se reinventó como creadora de contenido y coach motivacional.

Tras dejar la televisión, Camila Nash vivió en Viña del Mar y en 2022 se trasladó a Ciudad de México, donde inició una nueva etapa laboral como promotora y creadora de contenido digital explícito. En 2024 decidió abandonar la faceta de contenido para adultos debido al impacto emocional y familiar que le generó esta industria.

Actualmente es parte de Volverías con tu ex? 2.

¿Quién es el padre de Camila Nash?

Respecto a su familia, la madre de Camila Nash es Leslie Nash, ingeniera comercial que trabajó como ejecutiva de cuentas en un banco.

En cuanto a su padre biológico, la creadora de contenido ha contado en televisión que él abandonó a su familia durante su infancia, lo que marcó profundamente su vida. Debido a esa experiencia, ella optó por no usar su apellido paterno y no mantiene relación con él.

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