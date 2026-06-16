El nombre de Sara Engerdahl se hizo viral después de que el periodista chileno Roberto Cox la entrevistó en la playa en un momento que rápidamente dio de qué hablar y le otorgó un apodo muy llamativo.

El comunicador está en Estados Unidos donde cubre el Mundial 2026 y en ese contexto, fue a la playa de Santa Mónica para hablar con turistas y estadounidenses, lo que lo llevó a toparse con la sueca.

Conozca a Sara Ergendahl, la sueca que dejó marcando ocupado a Roberto Cox en el Mundial 🇸🇪

"Me parece divertido y halagador que me hayan bautizado como la reina de Chile", dice.

Sara piensa que Roberto Cox parece un tipo bueno y afirma que se sintió cómoda conversando con él. pic.twitter.com/d0pMsRsmId — Las Últimas Noticias (@lun) June 15, 2026

En la entrevista, Sara Engerdahl contó que era una estudiante sueca que estaba próxima a graduarse de dos carreras universitarias. Fue entonces que a Cox se le ocurrió pedirle su usuario de Instagram a la joven y el momento explotó en redes.

Chilenos comenzaron a buscar la cuenta de la joven y dejar mensajes positivos en sus comentarios, quien replicó la publicación del periodista. De este modo, la influencer pasó de los 12 mil a más de 22 mil seguidores en cuestión de horas.

¿Quién es Sara Engerdahl, la sueca que se volvió viral en Chile?

Sara Engerdahl es una joven universitaria que reside en Estocolmo y en Los Ángeles. En su cuenta de Instagram cuenta con 26.4 mil seguidores hasta ahora y publica videos y fotos, principalmente de su estilo de vida.

La estudiante sueca fue parte de un reality show en su país, por lo que gozaba de algo de fama, aunque nada comparado con su estatus actual después del momento viral con el entrevistador chileno.

“Al principio estaba un poco molesta por ser grabada sin mi consentimiento, pero una vez que empezamos a hablar la interacción se volvió placentera. Roberto parecía un tipo bueno”, comentó.

Sobre la reacción del público en Chile, la joven admitió que se sintió halagada: “Un par de personas me bautizaron como la reina de Chile, lo que me parece muy divertido y halagador. En realidad, estoy muy agradecida por todo el amor”, declaró.

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