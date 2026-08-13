¿Quién es Prichard Colón, boxeador de Puerto Rico que murió tras un devastador golpe ilegal?

El boxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este jueves 13 de agosto a sus 33 años de edad, confirmó su padre en redes sociales, luego de un largo y complicado proceso de recuperación por un hematoma subdural causado por lesiones cerebrales irreversibles en una pelea celebrada en 2015.

El 17 de octubre de 2015, Prichard Colón se enfrentó a Terrel Williams en una pelea de box en Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Williams conectó varias y fuertes golpes ilegales, conocidos como “golpes de conejo”, en la nuca de Colón, quien terminó con irremediables secuelas cerebrales.

Today, we mourn the passing of Prichard Colón.



A true warrior whose strength, courage, and fighting spirit inspired people around the world.



The WBC family extends its deepest condolences to his mother, Nieves, his family, and loved ones.



Rest in peace, Champion. 🕊️ pic.twitter.com/Dh0OXQTYkm — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 13, 2026

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mejor mundo”, dijo el padre de Colón en su cuenta de Facebook. “Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones”, termina.

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Prichard Colón estuvo casi 11 años en una silla de ruedas luchando por su vida. El púgil de Puerto Rico estuvo en coma en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta por los golpes ilegales de Terrel Williams.

Colón, quien antes de ese fatídico encuentro estaba invicto con 16-0 y 12 nocauts, pasó de ser una de las grandes promesas del boxeo de la Isla a estar en permanente cuidado de sus padres. Su madre, Nieves Meléndez, cuidaba de Colón todo el día.

A warrior until the very end. 🥊



The WBO family mourns the passing of Prichard Colón, whose courage, strength, and fighting spirit transcended the ring. His greatest fight became a testament to resilience and the unwavering love of his family.



Rest in peace, champion. 🙏 pic.twitter.com/gBbBVVlOXN — WBO (@WorldBoxingOrg) August 13, 2026

La noticia del fallecimiento de Prichard Colón tuvo un gran impacto en la comunidad del boxeo mundial, con los organismos más importantes del deporte lanzando mensajes de apoyo para familiares y amigos.

“Hoy, lloramos el fallecimiento de Prichard Colón.Un verdadero guerrero cuya fuerza, coraje y espíritu de lucha inspiraron a personas alrededor del mundo.La familia del WBC extiende sus más profundas condolencias a su madre, Nieves, su familia y seres queridos. Descansa en paz, Campeón”, escribió el Consejo Mundial de Boxeo en su cuenta de X.

“Un guerrero hasta el último aliento. La familia de la OWWF llora el fallecimiento de Prichard Colón, cuyo coraje, fuerza y espíritu combativo trascendieron el ring. Su mayor batalla se convirtió en un testimonio de resiliencia y del amor inquebrantable de su familia. Descansa en paz, campeón”, dijo la Organización Mundial de Boxeo en redes.

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