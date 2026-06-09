¿Quién es Estefanía Marquis del reality Volverías con tu Ex 2?

El programa Volverías con tu Ex 2? cuenta con una reina de belleza que conquista corazones desde el primer episodio. Se trata de Estefanía Marquis, una guapísima modelo chilena que llega con su propia historia de amor al reality show.

¿Quién es Estefanía Marquis?

Estefanía Marquis es una mujer de 27 años de edad que fue Miss Chile en 2017. En su cuenta de Instagram, cuenta con 279 mil seguidores y comparte contenido donde presume su estilo de vida y su físico envidiable.

La famosa también cuenta con un sitio en la plataforma de OnlyFans, donde publica fotos eróticas exclusivas a quienes pagan el servicio. “Me gusta mucho la naturaleza, el gym y las conversaciones profundas“, dice en el sitio sobre la influencer.

Aunque su trayectoria en los concursos de belleza le hizo ganar popularidad, fue su historia de amor con Carlos ‘Kaos’ Águila la que la lanzó a la fama.

La historia de amor de Estefanía Marquis y Carlos Águila

La pareja se casó a solo un mes de conocerse gracias a la conexión intensa que sentían. “Lo conocí en una fiesta de Halloween con un flechazo instantáneo, él vino corriendo hacia mí y nunca más nos separamos, fue un amor a primera vista”, recordó ella para el programa.

Por su parte, Carlos también quedó impactado: “Le dije: ‘No me puedo ir de acá sin saber tu nombre’. Estaba disfrazada de Cleopatra y quedé loco, me engatusó muy bien”, dijo.

El matrimonio quebró al poco tiempo, cuando se mudaron a la casa de la madre de Estefanía, donde comenzaron diversos conflictos, discusiones y diferencias sobre lo que esperaban del futuro.

Mientras que Kaos quería vivir con ella y un amigo, la familia de la joven no estaba de acuerdo con los planes. Ella admite que se alejó de él todavía enamorada.

La separación fue caótica. Estefanía quería divorciarse rápido para cerrar el ciclo, Kaos alargó el proceso durante tres años entre silencios, excusas y fuertes conflictos que dejaron graves heridas que serán revisitadas a través del programa..

Él llega a Volverías con tu Ex 2? dispuesto a reconquistar a Estefanía, quien admitió que está abierta a que aquello pueda suceder, por lo que la pareja tiene una real oportunidad de quedarse junta en el programa.

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