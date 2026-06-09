¿Quién es Christopher Peral?Edad, parejas y sexualidad

Con la llegada de la segunda temporada de Volverías con tu ex?, una de las antiguas parejas más llamativas para el público es la que una vez fue conformada por la mujer trans Fernanda Brown y Christopher Peral.

Entre ellos hubo una intensa historia de amor que sin embargo, se mantuvo escondida por bastante tiempo, pues ambos mantuvieron el romance en la clandestinidad antes de que el mismo terminara de forma dramática.

El amor entre Fernanda Brown y Christopher Peral comenzó en una discoteca en 2016. Me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de él", confiesa Fernanda. “Siempre lo tuve escondido porque me daba miedo formalizar con alguien. Creo que él fue la última persona a la cual le entregué mi corazón; después de él, nunca más pude volver a enamorarme”, se sinceró.

A pesar de que entre los dos había una enorme complicidad, la falta de certezas comenzó a alimentar los celos y ella comenzó a sospechar que él la engañaba con otra mujer. Ante esto, ideó un desesperado plan.

Involucró al primo de la supuesta amante y provocó un tenso enfrentamiento en pleno asado familiar. “Cuando llegó al asado me vio de la mano con el otro y quedó la escoba”, relató la artista sobre el momento del quiebre definitivo.

Por su parte, Christopher siempre ha negado haberla engañado y admitió frustración por no haber podido dar su versión. “Ella pensó que la había engañado, nunca quiso escuchar mi explicación. Se alejó, se cerró y me hizo ghosting”, aseguró.

¿Quién es Christopher Peral?

Christopher Peal tiene 32 años de edad. Si bien no es tan conocido entre el público, su relación con la famosa lo convirtió en protagonista de uno de los romances más intensos del espectáculo chileno reciente.

Se desconoce cuáles son las otras parejas que el famoso ha tenido. Sobre su sexualidad, ha sido frontal sobre que pertenece a la comunidad LGBT+.

En el pasado, el joven creador de contenido ha hecho publicaciones utilizando hashtags referentes a la homosexualidad.

Sin embargo, tras su relación con Fernanda, se desconoce si aún se considera gay o en cambio cree estar en otro espectro de la comunidad LGBT+.

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