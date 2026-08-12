La intensa pelea que hubo entre Masad Altamimi y Ese Pérez en los posicionamientos del domingo 9 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026 se ha convertido en uno de los momentos más tensos de la temporada del reality show.

Recordemos que el tiktoker árabe acusó al creador de contenido de haber insultado su religión y su cultura al hacer chistes sobre él en el que hacía referencia a bombas, por los estereotipos que ligan a las personas de Medio Oriente con el terrorismo.

“Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión, atrás de mí, siempre en tu lugar” 🫪 — Ese Pérez se posicionó con Masad y este lo arrastró OMG, sirvieron#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5yNrjNMS07 — nacho con O (@NachoConO) August 10, 2026

“Tu nunca despiertas en la mañana temprano y no me ve en la cocina con Yahir. Mi cultura y religión nunca la insultes otra vez mi cultura y mi religión, como bomba u otra cosa”, fueron las contundentes palabras de Masad Altamimi.

Por su parte, Ese Pérez negó haberlo insultado e incluso en otro video, dice que no sabe a qué se refería con el chiste de las bombas, haciendo referencia en lugar de los explosivos, a la cultura yucateca.

Eduin Caz defiende a Ese Pérez tras pelea con Masad

A través de las redes sociales de Eduin Caz, quien es íntimo amigo de Ese Pérez, el líder de Grupo Frontera compartió varias fotografías en las que aparecía junto a una figura de cartón de tamaño real del influencer que forma parte del reality show.

De este modo, el artista mostró su apoyo e hizo una breve referencia al posicionamiento que ocurrió el pasado domingo. “Usted siga siendo auténtico como lo es que nadie me lo humille mi sangre alv. Al rato vemos quien a quien le echa la vuelta”, contó.

En redes sociales, reaccionaron a la publicación de Caz con mensajes que dejaron ver que la gran mayoría coincidía en que Pérez fue el que perdió en el posicionamiento contra Masad y hasta mencionaron que “se humilló solito”. Te dejamos algunas reacciones:

“Atrás de mí, siempre en tu lugar”.

“Te van a funar como a él”.

“Nadie lo humilla, él se humilló solito”.

“La mascota oficial de Firme”.

“También es de buenos amigos reconocer cuando dice pendejadas y no por eso aplaudírselas”.

¿Quieres saber más?

Masad Altamimi se lanza contra Ese Pérez y lo calla en el posicionamiento: ‘No insultes mi religión’

Así es la amistad entre Eduin Caz y Ese Pérez de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién es Alejandra Marín Mendoza, la mujer que en la que se basa Un Hijo Propio de Netflix?

Mark Zuckerberg pelea contra Merab Dvalishvili, excampeón de UFC, en medio de un lago | VIDEO