Mark Zuckerberg pelea contra Merab Dvalishvili, excampeón de UFC, en medio de un lago | VIDEO

Mark Zuckerberg, fundador de Meta y Facebook, es conocido por su vida lujosa y, en ocasiones, extravagante. Una “rareza” más se sumó a la lista cuando subió un video peleando contra Merab Dvalishvili, excampeón de peso gallo de la UFC, pero no en un ring, sino en una plataforma suspendida en el agua.

El video fue compartido por el propio Zuckerberg en sus perfiles de Instagram y Facebook. En éste, se aprecian los momentos más destacados del enfrentamiento con el peleador profesional, ocurrido sobre una plataforma flotante sobre el lago Tahoe, ubicado en los límites entre California y Nevada.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en 2018. ı Foto: Flickr @Anthony Quintano

En realidad, el encuentro no fue una pelea, sino una sesión de “sparring” o entrenamiento de artes marciales mixtas (MMA), un deporte que el fundador de Meta lleva practicando varios años.

A pesar de ello, a la sesión no le faltó intensidad, pues entre Zuckerberg y Dvalishvili hubo patadas, golpes a la cara, maniobras de grappling y derribos.

😂🌊 Mark Zuckerberg and Merab Dvalishvili sparring… in the middle of the sea



(via @MerabDvalishvil / @finkd) 🔹 pic.twitter.com/Q5y7273QDc — Home of Fight (@Home_of_Fight) August 9, 2026

Incluso, Zuckerberg peleó sin camisa (su característica playera gris oscuro), a petición del entrenador. Lo anterior provocó la sorpresa de Priscilla Chan, esposa del fundador de Facebook, quien apareció en el video navegando sobre una lancha mientras su cónyuge y el excampeón entrenaban.

La sesión terminó con una “victoria” de Zuckerberg, quien logró derribar a Merab Dvalishvili de la plataforma y tirarlo al agua.

MMA y jiu-jitsu, las aficiones secretas de Mark Zuckerberg

La participación de Zuckerberg en la sesión de sparring con Merab Dvalishvili no es una situación aleatoria: el fundador de Meta lleva algunos años entrenando MMA y jiu-jitsu.

En 2022, Zuckerberg ya había sido grabado entrenando MMA con el peleador profesional Khai “La Sombra” Wu.

Ese mismo año explicó en el podcast The Joe Rogan Experience que practicaba MMA porque le ayudaba a mantener su nivel de energía y concentración.

ELON MUSK: "I’ll fight Mark Zuckerberg anyplace, anytime, any rules."



Ancient Times 😂 pic.twitter.com/yrwu6rl7M7 — DogeDesigner (@cb_doge) July 18, 2026

Zuckerberg también ha entrenado con figuras de élite de las MMA, entre ellas Alexander Volkanovski e Israel Adesanya. Incluso, no es la primera vez que Zuckerberg entrena con Dvalishvili, pues ya habían participado en una sesión juntos en 2025.

Incluso, el fundador de Meta planeaba llevar su afición más lejos mediante una pelea en una jaula contra su “rival” Elon Musk (dueño de X y Tesla). Sin embargo, el enfrentamiento nunca se concretó debido a complicaciones logísticas.

El video de Mark Zuckerberg ha acumulado cientos de miles de reproducciones en redes sociales.

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