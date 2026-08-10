Eclipse solar: Rituales de protección para hacer el 12 de agosto del 2026

El próximo 12 de agosto se registrará un eclipse solar que será visible principalmente en la Península Ibérica, una zona en la que hace cien años no ocurría este tipo de eventos astronómicos.

Este tipo de sucesos son aprovechados por muchas personas para hacer rituales, esto debido a que en algunas culturas y creencias se relaciona el oscurecimiento del Sol con las energías cósmicas, celestiales y espirituales.

Debido a esto, muchas y muchos utilizan el eclipse solar para renovar, proteger y transformar la energía que hay en su vida por medio de rituales de distintos tipos, la preparación de amuletos, etc.

On Aug. 12, a total solar eclipse will cross Iceland and Spain. NASA will be there!



The U.S. won’t see totality this time, so we’re bringing the science to you. Follow along this week! ☀️https://t.co/gWolno6fNN pic.twitter.com/4ROPK2aHt9 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 5, 2026

Rituales para el eclipse solar

La energía solar es considerada como una de las más poderosas, por lo que, al estar bloqueada durante los eclipses totales, por lo que en muchas culturas lo consideraban un mal presagio.

Pese a esto, muchas personas consideran que los eclipses solares pueden ser una ventana de oportunidad para cargar con su energía algunos cristales debido a que son relacionados con la reflexión, transformación y recarga.

Durante los eclipses solares se pueden utilizar cristales como el citrino, relacionado con la buena suerte, optimismo y la abundancia; o la piedra solar, relacionada con la energía positiva y la alegría.

There's a solar eclipse happening on Wednesday, Aug. 12 — and if you're not in the path of totality, you can watch along with us online! Get the details: https://t.co/aAYzLGEqPU pic.twitter.com/7yrWQpTkld — NASA (@NASA) July 29, 2026

También se pueden utilizar piedras protectoras durante el eclipse como la obsidiana negra, cuarzo ahumado, o la turmalina negra, con la finalidad de tener claridad durante este fenómeno astronómico.

Además de las piedras y cuarzos, también se pueden utilizar hierbas de purificación e intuición como la salvia y el ajenjo; así como realizar meditaciones y escritura reflexiva para aprovechar la energía del eclipse.

Algunas personas consideran que se deben preparar los espacios físicos antes del eclipse solar, con la finalidad de tener un espacio lleno de tranquilidad para cargar los amuletos o para meditar.

A estos rituales se puede sumar el agua de eclipse, un ritual en el que se coloca un recipiente con agua y colocarlo en un lugar al aire libre para que se pueda llenar de la energía del eclipse solar.

Es importante recordar que los eclipses solares no pueden ser observados directamente, pues hacerlo sin la protección debida puede producir daños oculares significativos.

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

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