¿Qué pasó con la ‘Lady Paquete’ de Coacalco? VIDEO

Esto es lo que pasó con "Lady Paquete" de Coacalco

La historia de la ahora conocida como “Lady Paquete” ya tiene desenlace, pues luego de hacerse viral por robar un celular, pidió disculpas al conductor afectado cuando acudió a su domicilio acompañado de policías.

El creador de contenido driverik150 publicó un video que tiene más de 13 millones de vistas acualmente, pues en este se puede apreciar a una señora pidiendo que entreguen su paquete en un tono grosero.

El creador de contenido se encontraba realizando su trabajo como repartidor de paquetes en motocicleta, cuando una persona de la tercera edad se acerca a él y le dice que pidió que le entregaran en un portón negro y no en la tortillería.

En el video se aprecia que la señora intenta tomar el paquete a la fuerza, llama estúpido al repartidor y continúa exigiéndole que le entregue, mientras que el repartidor le indica que él no tiene ningún paquete para ella, pues se encuentra esperando a otra persona que viene en camino.

Al recibir una respuesta negativa por parte del repartidor, la señora decide tomar el celular del conductor y dirigirse al interior de su domicilio, y el repartidor señaló que no hizo nada porque era una señora de la tercera edad.

“Analicé la situación, si le quito el celular y me voy y empieza a gritar ¿cómo me vería yo? En una motocicleta, con la cara oculta, quitándole el celular a una señora de la tercera edad” comparte el repartidor con sus seguidores.

Añadió que si decidía ir detrás de la señora cuando ingresó a su domicilio y esta se caía podía prestarse a malas interpretaciones; además, dijo que no ingresó a la unidad habitacional debido a que una vez sufrió un robo y no pudo presentar pruebas de lo ocurrido.

‘Lady Paquete’ pide disculpas

Luego de que el video en el que la señora se lleva el celular del repartidor se hiciera viral, este compartió el seguimiento del caso con la finalidad de informar lo que sucedió, haciendo énfasis en que no buscaba “incitar al odio ni a la violencia”.

En el video con duración de más de cuatro minutos se puede ver que el repartidor localiza a una patrulla, por lo que decide pedir el apoyo de tres elementos de Proximidad Social de Coacalco.

El conductor indica a las elementos de la Policía de Coacalco que se encontraba en el Eje 11 cuando ocurrieron los hechos, por lo que deciden acompañarlo para brindarle atención.

Los elementos ingresan al conjunto de edificios, y al acudir al domicilio los recibe una mujer que indica ser hija de la señora que sustrajo el celular, le dice a los elementos que fue un mal entendido y le intenta entregar el teléfono celular al repartidor.

“Tuvo un arranque y le quitó el celular”, dijo la hija de la persona de la tercera edad, y antes de tomar su dispositivo móvil, el repartidor pide que la señora le ofrezca una disculpa por lo ocurrido.

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