¿Quién es John Christian Love? El actor de Better Call Saul que trabaja como repartidor

John Christian Love, quien formó parte del elenco de la serie Better Call Saul, reveló que su carrera como actor se encuentra en pausa, pues en la actualidad se dedica a trabajar como repartidor de Amazon.

Algunos podrían recordar a John Christian Love por formar parte de la precuela de Breaking Bad donde el personaje principal es un abogado, interpretado por James Morgan. El hombre contó que no ha recibido invitaciones para formar parte de nuevos proyectos en la industria.

Fue en Reddit que se difundieron las recientes declaraciones del histrión a través de un foro donde empleados de la compañía de comercio electrónico comparten opiniones de su trabajo y experiencias. El hombre escribió:

“Solo quiero que sepan que, como el actor que le dio vida al personaje ‘Ernesto/Ernie’ en Better Call Saul, yo también estoy aquí con ustedes (...) Es una lástima, pero cada entrega a la vez. ¡Que Dios los bendiga!”, escribió.

Varios usuarios de la plataforma le preguntaron al histrión si había abandonado la actuación de manera definitiva. Love aclaró que aunque su carrera no ha terminado, sí se encuentra “en pausa”.

“Estoy harto de esperar permiso, así que voy a empezar con mis propios proyectos, pero tengo que hacer algo más porque me está matando”, expresó y agregó una invitación para que las personas busquen trabajar en algo que amen realmente.

“Mi esperanza es que todos hagan lo que aman hacer y no queden reducidos a ser esclavos del trabajo de 9 a 5”, señaló.

¿Quién es John Christian Love?

John Christian Love es el nombre artístico de Brandon K. Hampton, quien nació el 10 de junio de 1990 en Houston, Texas. El actor también ha desarrollado proyectos como escritor, productor y director de fotografía e incluso llegó a formar parte de la banda sonora de Better Call Saul.

Algunos de los proyectos en los que ha participado son: