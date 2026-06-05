La historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota está marcada por el misterio que acompañó a la banda desde sus inicios en La Plata, durante los años setenta.

La figura de Patricio Rey, un personaje ficticio que nunca existió en carne y hueso, se convirtió en el símbolo de una de las agrupaciones más influyentes del rock argentino y en sinónimo de la creatividad del Indio Solari y a Skay Beilinson.

Tras la muerte de Solari, este 5 de junio en Buenos Aires, Argentina, el público se ha dedicado a recordar el legado del compositor y a rendirle homenaje.

En redes sociales, los fanáticos del ídolo convocaron a una “misa ricotera” con cita en Plaza de Mayo, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a las 18 horas (15:00 horas, tiempo de México.

¿Quién es Patricio Rey, el mítico personaje del Indio Solari?

El origen de Patricio Rey se remonta a una tarde en la casa del Indio Solari, cuando revisaba un recetario de la marca Royal. En esas páginas aparecía una cocinera ficticia llamada Patricia Rey, que presentaba las recetas.

Indio Solari en julio de 2025 ı Foto: X @Indio_Solari_ok

Inspirado en esa idea, el intérprete decidió darle vida a un personaje que funcionara como un “padrino invisible” de la banda, es decir, alguien que no fuera ninguno de los integrantes, pero que pudiera encarnar el espíritu colectivo del proyecto.

En realidad, Patricio Rey nunca fue una persona real, sino un concepto que representaba la voz de la banda, un ente abstracto que podía ser cualquiera y a la vez nadie.

Este personaje permitía que las decisiones artísticas no se atribuyeran a un individuo, sino a una figura mítica. Además, alimentaba el misterio y la narrativa de Los Redondos, reforzando la idea de que el grupo era más que sus integrantes.

Con el tiempo, Patricio Rey se convirtió en un símbolo cultural, un personaje que trascendió la música y que aún hoy es parte del imaginario popular argentino.

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