¿De qué murió Felipe Staiti? El músico argentino fundador de Enanitos Verdes

Este lunes 13 de abril se dio a conocer la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, quien falleció a los 64 años de edad; por ello, la música rock latinoamericana se encuentra de luto.

Felipe Staiti murió en el Hospital Italiano de la provincia de Mendonza, Argentina. La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura local, quien publicó un mensaje en sus redes sociales.

Despiden a Felipe Staiti, figura central y guitarrista de los Enanitos Verdes. Diego Gareca, secretario de cultura en Mendoza, confirmó el deceso de este músico que sostuvo la bandera del rock por décadas. El artista dejó un gran legado tras liderar la agrupación como el último… pic.twitter.com/PSEYNay7yr — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 14, 2026

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!”, escribió.

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¿De qué murió Felipe Staiti?

El músico era el último miembro fundador de Enanitos Verdes con vida, desde la muerte de Marciano Cantero en septiembre del 2022. Fue entonces que el guitarrista tomó el desafío de convertirse en el vocalista principal de la banda.

De acuerdo con lo que se sabe, Staiti había ingresado al Hospital Italiano durante un mes antes de su fallecimiento; se reporta que el mismo estaba relacionado con una deshidratación profunda.

El líder musical había planificado una gira por Estados Unidos junto con Hombres G para junio y julio del 2026; sin embargo, su proyecto se había visto condicionado por problemas de salud.

El guitarrista y miembro fundador de la banda Enanitos Verdes, Felipe Staiti, acaba de fallecer. pic.twitter.com/FQj4ryWEMF — Indie 505 (@Indie5051) April 14, 2026

Además, la banda trabajaba en la realización de un álbum de grandes éxitos con invitados internacionales. Sin embargo, los planes de la banda este 2026 estaban frenados a la espera de la recuperación vocal del famoso, quien tomó dicho lugar tras la muerte de Cantero hace un par de años.

Según el medio local Los Andes, fue desde finales del 2024 que el artista sufrió una infección bacteriana en México, la cual se combinó con su condición de celiaco y derivó en una crisis de salud importante de la que se seguía recuperando a la fecha.

Este padecimiento habría afectado bastante a Felipe Staiti, quien contó que llegó a perder 15 kilos y padeció problemas en la musculatura vocal, lo que llevó a Enanitos Verdes a cancelar sus presentaciones en varios festivales en Latinoamérica.