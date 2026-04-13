Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes, a los 64 años

El mundo de la música del rock en español está de luto porque hoy se dio a conocer la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la legendaria banda Enanitos Verdes.

El músico falleció a los 64 años de edad y fue el Secretario de Cultura del municipio de Mendoza en Argentina, Diego Gareca, quien confirmó la lamentable noticia.

"Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables.​Recordaremos para siempre tu música“, escribió Diego Gareca.

El funcionario ofreció una entrevista televisiva y al borde de las lágrimas habló del fallecimiento del músico. Aseguró que es una noticia muy triste, que los Enanitos Verdes seguían sosteniendo la bandera del rock de Mendoza.