¿A qué hora es el eclipse de Luna de Sangre del 27 y 28 de agosto y cuánto va a durar?

En agosto se registrarán varios fenómenos astronómicos; mientras que uno no ocurría hace cien años en Europa, el otro es uno de los momentos más esperados por muchos y se podrá disfrutar en México.

En agosto se verá un eclipse solar en la península ibérica, un hecho que no ocurría hace cien años, mientras que unos días después se registrará un eclipse lunar y se podrá ver la conocida como Luna de Sangre.

La Luna de Sangre se verá en el cielo nocturno del 27 y 28 de agosto, y se podrá disfrutar un 96 por ciento de la luna escondido detrás de la Tierra; además, la luna se tornará de un color rojizo.

En caso de que te encuentres en un lugar que tenga condiciones climáticas favorables, podrás ver el eclipse lunar iniciando alrededor de las 19:23 horas, y se espera que este alcance su punto máximo alrededor de las 22:12 horas, terminando durante las primeras horas del 28 de agosto.

Por tanto, el momento clave para poder ver el eclipse lunar en su punto máximo sería el 27 de agosto alrededor de las 21:50 horas, con la finalidad de apreciar el momento exacto en el que la Luna se oculta.

Eclipse lunar ı Foto: Especial

Calendario lunar y eventos astronómicos de agosto 2026

Además del eclipse lunar, en agosto se registrarán los siguientes fenómenos astronómicos:

El cometa 10P/Tempel alcanza el perihelio el 2 de agosto

Luna en cuarto menguante del 6 de agosto : Desde esta noche hasta el 15 de agosto el cielo oscuro permitirá que se tenga un buen periodo de observación

Eclipse solar total miércoles 12 de agosto : Será visible en Europa

Lluvia de meteoros de las Perseidas 12 y 13 de agosto

La Estrella Vespertina se verá el 15 de agosto: Se requiere un telescopio para ver la máxima elongación oriental de Venus

Conjunción de la Luna y Venus el 16 de agosto

Júpiter será visible desde mediados de agosto durante el amanecer

Eclipse lunar 27 y 28 de agosto

El calendario lunar de agosto es el siguiente:

Cuarto menguante 6 de agosto

Luna nueva 12 de agosto

Cuarto creciente 20 de agosto

Luna llena 28 de agosto

La Luna de Sangre se registra cuando la sombra de la Tierra cubre la Luna llena por completo, pues la luz del sol se filtra por medio de la atmósfera terrestre y da un aspecto rojo intenso a la Luna.

Eclipse lunar ı Foto: Especial

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