¿Cuándo será el próximo eclipse solar de 2026? Esto se sabe

Uno de los fenómenos astronómicos que más expectativa genera entre científicos y aficionados es el eclipse solar total del 2026, un evento que provocará que el cielo se oscurezca temporalmente en algunas regiones del planeta cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol.

Este tipo de fenómeno ocurre cuando ambos cuerpos celestes se alinean de manera precisa y la Luna logra cubrir completamente el disco solar desde ciertos puntos de la Tierra. Durante esos minutos es posible observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que normalmente permanece oculta debido al intenso brillo del astro.

Además del impacto visual que genera, los eclipses solares totales también son de gran interés para la comunidad científica, ya que permiten estudiar con mayor detalle el comportamiento del Sol y su atmósfera.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿Cuándo será el eclipse solar de 2026?

De acuerdo con cálculos astronómicos, este eclipse ocurrirá el 12 de agosto de 2026, cuando la sombra de la Luna recorra una franja del planeta que permitirá observar el fenómeno en su fase total desde diversas regiones.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿En qué países se podrá ver?

La trayectoria del eclipse cruzará principalmente zonas de Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente, donde millones de personas podrán observar el fenómeno.

Entre los países donde el eclipse podrá apreciarse en su totalidad se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

En varios de estos lugares el cielo se oscurecerá durante algunos minutos en pleno día, permitiendo observar fenómenos como la corona solar y otros efectos que acompañan este tipo de eventos astronómicos.

¿Se podrá ver en México?

En México el eclipse no será visible, ya que la trayectoria de la sombra de la Luna no pasará por el continente americano. Debido a ello, quienes deseen observar el fenómeno deberán seguir transmisiones en vivo realizadas por observatorios o agencias espaciales.

Los eclipses solares totales son considerados eventos poco frecuentes en una misma región del planeta, por lo que cada uno de ellos genera gran expectativa tanto para la investigación científica como para quienes disfrutan observar este tipo de fenómenos naturales.

Te decimos cómo ver el Eclipse Solar este 10 de junio ı Foto: Especial

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MSL