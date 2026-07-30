El VIDEO de MOP Biobío que causa polémica

En redes sociales circula un video en donde aparecen dos personas presuntamente sosteniendo relaciones íntimas en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ubicadas en la región de Biobío, Chile; las autoridades investigan el caso.

Por la noche de este 29 de julio se viralizó un video con una duración de 52 segundos captado desde del edificio del Gobierno Regional del Biobío (Gore), ubicado en Avenida Arturo Prat.

Debido a que las oficinas del Gore se encuentran contiguas a las oficinas del MOP, una persona pudo captar a dos personas que presuntamente sostenían un encuentro íntimo, debido a que las siluetas se podían ver por las ventanas.

En el video de puede escuchar que las personas que grabaron el momento hacen expresiones de asombro, además de emitir comentarios como “mira, mira como salta”, y “desapareció”, pues una de las dos personas dejó de aparecer en el video.

VIDEO De MOP Biobío ı Foto: Captura de pantalla

Inician investigaciones del video del MOP Biobío

Luego de que este video en el que dos personas presuntamente tienen relaciones en el MOP Biobío se volviera viral, se emitió un comunicado en el que se asegura que se implementaron las medidas administrativas correspondientes para poder esclarecer los hechos.

El ministerio rechazó “cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

Las autoridades correspondientes comenzarán una investigación administrativa para poder determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, para posteriormente establecer las posibles responsabilidades correspondientes.

El MOP reafirmó el compromiso que tiene con “la probidad, la transparencia y el correcto desempeño de la función pública”, por lo que colaborarán con las instancias correspondientes para que se pueda esclarecer la situación.

Comunicado de la Seremi ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con medios chilenos, las personas que aparecen en el video ya fueron identificadas; sin embargo, estas no han sido reveladas, debido a que se debe resguardar su integridad para no afectar su vida personal, señaló el seremi José Piña.

Piña aseveró que este es un hecho aislado que debe ser investigado, razón por la cual este jueves se comenzó el debido proceso para aplicar lo indicado en el reglamento y el estatuto administrativo del MOP.

Compartió en entrevista con medios chilenos que “las personas pueden cometer errores y en ese sentido también nosotros estamos muy preocupados de mantener esta investigación en su debido proceso”.

Hasta el momento no se ha realizado ninguna otra declaración pública sobre lo ocurrido, y tampoco se han dado a conocer las posibles medidas que podrían ser tomadas cuando se termine la investigación correspondiente.

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¡Cuidarnos es tarea de todas y todos! 📷 🙌 pic.twitter.com/1XoFj751VR — Seremi MOP Biobío (@MOPBiobio) July 14, 2026

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