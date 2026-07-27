Acoso sexual a hombres crece; afecta más a ellas

Un par de hombres vuelven su mirada, para apreciar a la mujer que pasea a un lado de ellos.

Una de cada cinco mujeres adultas sufrió al menos una forma de acoso o violencia sexual en espacios públicos durante el primer semestre de 2026. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) situó la incidencia femenina en 22.1 por ciento, más del doble del 8.9 observado entre los hombres.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador general alcanzó al 16.2 por ciento de la población mayor de edad que vive en zonas urbanas. El estudio comprende hechos ocurridos en calles, transporte colectivo, parques, cines, centros nocturnos, iglesias, comercios, mercados y plazas públicas.

SIGUE EN AUMENTO ı Foto: Especial

La brecha entre mujeres y hombres víctimas se mantuvo amplia, aun con el aumento registrado entre ellos. Durante el primer semestre, 22.1 por ciento de la población femenina reportó al menos una experiencia de acoso o violencia sexual en espacios públicos, frente a 8.9 por ciento de la masculina. La distancia de 13.2 puntos equivale a cerca de dos mujeres y media afectadas por cada varón.

Cada informante pudo declarar más de una experiencia. El Inegi incluyó acoso verbal o digital, contacto físico sin consentimiento, exhibicionismo, coerción, chantaje, ofertas de bienes por favores sexuales, imposición de material pornográfico y violación mediante fuerza, engaño o contra la voluntad.

Piropos groseros u ofensivos de contenido sexual, incluidos comentarios sobre el cuerpo, constituyeron la experiencia más frecuente. Una de cada 10 personas adultas declaró haber recibido expresiones de ese tipo que le causaron molestia u ofensa durante la primera mitad del año.

Las agresiones también se trasladaron al espacio digital. Seis de cada 100 personas recibieron mensajes o publicaciones con insinuaciones, insultos u ofensas sexuales que les causaron molestia. La frecuencia de esta conducta aumentó medio punto respecto del semestre anterior. Otro cuatro por ciento enfrentó fotografías, videos o contenidos amenazantes a través del celular, correo electrónico y redes sociales.

El contacto físico sin consentimiento alcanzó a una de cada 40 personas adultas. En esa categoría, el Inegi incluyó manoseos, besos y acercamientos con fines sexuales. Una proporción igual presenció exhibicionismo, conducta que comprende mostrar o tocar partes íntimas frente a otra persona y provocar molestia, ofensa o temor. Por debajo de esas modalidades aparecieron hechos de menor frecuencia, pero mayor nivel de coacción. Casi dos de cada 100 personas recibieron ofrecimientos de dinero, regalos o bienes a cambio de favores sexuales. Nueve de cada mil enfrentaron intentos de sometimiento mediante fuerza, engaño o chantaje; cuatro reportaron la imposición de actos o material pornográfico y dos declararon relaciones contra su voluntad.

Investigaciones realizadas en México han documentado que el acoso sexual también altera la movilidad, los horarios y los gastos de quienes enfrentan estas conductas. En Querétaro, Lorena Suárez Alvarez, José M. Álvarez-Alvarado, Avatar Flores Gutiérrez y Juvenal Rodríguez-Reséndiz encuestaron a 263 usuarias del transporte público de entre 15 y 60 años. El trabajo documentó cambios de ruta, restricciones a los viajes nocturnos y mayores gastos para acceder a opciones consideradas más seguras.