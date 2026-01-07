Andressa Urach publica video íntimo con su propio hijo y desata críticas

Andressa Urach lanzó un video explícito con su hijo Arthur recientemente, un material para mayores de edad que ha dado mucho de qué hablar al tratarse de la interacción íntima entre una mamá y su hijo, un tema considerado como tabú.

El simple anuncio del video íntimo de Andressa Urach comenzó un debate sobre los límites de la creación de contenido en Internet y particularmente en las plataformas de material íntimo y los sitios web a los que el público puede ingresar solo al adquirir una membresía.

El video íntimo de Andressa Urach con su hijo

La modelo brasileña saltó a la fama por ser Miss Bumbum en Brasil y ahora combina su faceta de influencer con crear contenido para adultos. Su colaboración con su hijo Arthur busca satisfacer una demanda específica de las personas que miran sus videos privados.

🚨 Andressa Urach anuncia COLLAB com o seu filho, Arthur Urach:



“Gravei com meu filho Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou e melhor do que esperava.”



Veja nos comentários...👀👇

“¡Lo grabé con mi hijo Arthur! Este es el video que más me han pedido. Solo lo grabé cuando estuve seguro de estar lista. Es exactamente como lo imaginaste y mejor de lo que esperaba.”, aseguró en una publicación donde generó sorpresa e indignación por el video que anunciaba con su hijo para su plataforma exclusiva en el sitio Privacy.

Posteriormente, la mujer señaló que no estaba realizando nada ilegal al expresar: "Lo que hago es trabajar, es legal, es consensuado y está dentro de la ley. Pago mis impuestos, mantengo mi casa y no vivo en la oscuridad. Lo que molesta no es el contenido. Es la libertad", sentenció.

Ya en febrero del 2024, se había revelado que el hijo de Andressa Urach era el camarógrafo y editor de los videos eróticos de su madre, una noticia que generó también bastante impacto y que ahora fue sobrepasada por el video que grabaron juntos.