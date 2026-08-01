Día de la Novia: ¿Por qué se celebra en México y el mundo el 1 de agosto?

Te contamos por qué se celebra el "Girlfriend Day" o "Día de la Novia" el 1 de agosto.

Si tienes novia, ¡prepara los chocolates y el ramo de flores! Pero, si no es así, ¡no te quedes fuera, llama a tu mejor amiga! Este 1 de agosto se celebra el Día de la Novia y, aunque parece una celebración meramente romántica, la realidad es que su significado es más profundo y no deja fuera a nadie.

El Día de la Novia es una fecha para conmemorar a las mujeres con quienes mantenemos lazos afectivos especiales en nuestra vida. Pero, contrario a lo que parece, no es solo para festejar a las mujeres que llevan puesto un vestido blanco, flores y van al altar.

Imagen ilustrativa de una novia recibiendo un ramo de flores. ı Foto: Adobe Stock

Por el contrario, es una fecha para festejar sí a tu pareja sentimental, pero también a tu mejor amiga o a aquellas amistades femeninas que alegran tu vida. Te contamos por qué y cuál es el motivo de que se celebre en México y el mundo este 1 de agosto.

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¿Qué es el “Girlfriend’s Day” o Día de la Novia y por qué se festeja el 1 de agosto?

El Día de la Novia es una conmemoración popular (es decir, que no es reconocida por la Unesco o alguna autoridad similar) que se celebra en países de habla inglesa cada 1 de agosto desde hace unos 20 años. En años recientes, la celebración se ha extendido a México.

Imagen ilustrativa de un grupo de amigas. ı Foto: Adobe Stock

Pero, ¿de dónde surgió esta conmemoración? El “Girlfriend’s Day” fue una iniciativa de Allie Savarino Kline and Sally Rodgers, fundadoras del ahora extinto portal web Sisterwoman.com.

En un artículo publicado en dicho sitio en 2006, las autoras manifiestaron que era necesario establecer una fecha en el calendario para que las mujeres expresaran cariño a sus “girlfriends”, que es el término en inglés para nombrar a las amistades femeninas.

Para este propósito, que estuvo pensado como una expresión de sororidad, empatía y apoyo, escogieron el 1 de agosto.

La confusión: “Girlfriend” significa tanto “amiga” como “novia”

No obstante, el término “girlfriend” es curioso, pues en inglés se utiliza tanto para nombrar a una amiga como a una novia.

Imagen ilustrativa de dos amigas. ı Foto: Adobe Stock

Por ello, cuando el día ganó popularidad entre los internautas, se generó una confusión, y el “Día de las amigas” pasó a ser también el “Día de las novias”.

Así, el 1 de agosto se convirtió, entre la cultura pop y el ciberespacio estadounidense, en día para celebrar tanto a las amistades femeninas como a las parejas.

En tanto, décadas después, con la popularización de canales masivos y redes sociales como TikTok, la efeméride ganó popularidad y fue adoptada en otros países como México.

De esta forma, en México se ha adoptado el Día de la Novia el 1 de agosto en su sentido romántico, y se ha convertido en una fecha más para expresar cariño a las parejas femeninas, como el Día de las Flores Amarillas (21 de marzo y 21 de septiembre) o el Día de San Valentín (14 de febrero).

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