¿Qué tipo de flor se regala durante el Día de las Flores Amarillas?

El 21 de marzo no es solo el día de inicio de la primavera y una efeméride histórica de suma importancia en México, sino también el Día de las Flores Amarillas. En esta fecha se ha vuelto tradición regalar a una pareja (normalmente, una mujer) un ramo de flores de este color. Pero ¿qué tipo de flor? Es una gran duda.

Rosas y girasoles son los más comunes (aunque algunos se han puesto creativos y han regalado manzanilla). Sea cual sea, regalar flores amarillas se ha vuelto uno de los actos de amor más populares de esta época, especialmente entre personas jóvenes.

Regalar flores amarillas es una tradición cada 21 de marzo y septiembre. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Así que, si quieres entregar tu propio ramo de flores amarillas, asegúrate de hacerlo bien desde el inicio. Para ello, respondemos a esta pregunta: ¿cuál es el nombre de las flores amarillas que se regalan el 21 de marzo?

Nombre de flores amarillas para regalar

Regalar flores amarillas es una tradición que nació a finales de la década pasada gracias a la serie argentina Floricienta, y se expandió por México y Latinoamérica debido a la popularidad que obtuvo en TikTok y otras redes sociales.

Flores amarillas significan amistad, lealtad y admiración. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Así, el 21 de marzo (pero también el 21 de septiembre) es común que veamos en nuestros feeds varios ramos de flores amarillas de todo tipo. Sin embargo, surge la duda: ¿qué tipo de flor es exactamente la que debe regalarse?

La realidad es que no hay ningún tipo de flor preferido para cumplir esta tradición, lo importante es que sean de color amarillo (aunque, tampoco te pases, no regales manzanilla).

Entre las más populares son:

Girasol : la más representativa por su color vibrante, su tamaño y la forma de sus pétalos que imitan un sol

Rosa amarilla : la preferida de muchas personas, especialmente mujeres, por su forma clásica y elegante

Mimosa : famosa por sus pequeñas esferas amarillas intensas

Lirio amarillo: también conocida por sus pétalos extendidos, que le dan una forma elegante a esta flor

De izq. a der.: girasol, rosa amarilla, mimosa y lirio amarillo. ı Foto: La Razón (con stock)

Cada flor da una impresión distinta; van desde lo más elegante (como el lirio amarillo y la rosa) hasta lo más casual (como el girasol), pasando por lo más sobrio (la mimosa). El detalle se ajustará a la relación que tengas con la persona a quien quieras regalárselo.

Recuerda que lo más importante es el detalle y la atención, y no es necesario que compres un ramo enorme, sino que lo hagas con sinceridad y amor.

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