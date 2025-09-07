Las mejores frases para el 21 de septiembre

Como cada 21 de septiembre, cientos de parejas y amigos se regalan flores amarillas como símbolo de afecto. Esta tradición tiene origen en Argentina, pues es una referencia a la famosa telenovela Floricienta, que se emitió en varios países de América Latina entre los años 2004 y 2005.

A la protagonista de dicho programa le regalan flores amarillas el día de su cumpleaños, mismo día que se celebra la primavera en el país sudamericano. Por la ubicación geográfica, las estaciones están invertidas y en México llega la estación el 31 de marzo.

No obstante, en nuestro país se volvió tendencia regalar flores también el 21 de septiembre. Te compartimos algunas frases para que dediques a tus seres amados este día tan especial.

Las mejores frases para el 21 de septiembre, día de las flores amarillas

“Te regalo flores amarillas, porque contigo siempre es primavera” “21 de septiembre: el día en que las flores amarillas dicen más que mil palabras” “No es sólo una flor, es una promesa de estar, amar y florecer contigo” “Las flores amarillas no son una moda, son un símbolo de amor que florece con el sol” “Hoy no celebro una moda, celebro que estás en mi vida” “Eres mi canción favorita, mi flor amarilla en días grises” “Que este 21 de septiembre florezca todo lo bonito que llevas dentro” “Flores amarillas para la persona que llena mi vida de luz” “Cada pétalo amarillo es un ‘te quiero’ que no sabía cómo decirte” “No te traigo flores por moda, sino porque tu existencia merece celebrarse con ellas” “Flores amarillas para quien me hace florecer hasta en otoño” “Las flores amarillas no solo se regalan, se sienten” “Te regalo flores amarillas porque contigo todo florece sin razón” “El 21 de septiembre no es solo una fecha, es un sentimiento que florece en amarillo”

¿Qué flores puedo regalar?

Hay muchas opciones de flores amarillas que puedes regalar este 21 de septiembre, pero las más populares o fáciles de encontrar son:

Girasoles

Rosas amarillas

Tulipanes amarillos

Margaritas amarillas

Lirios amarillos

Crisantemos amarillos

Gerberas amarillas

Alstroemerias amarillas

Fresias amarillas

Orquídeas amarillas

En años anteriores se ha visto en redes sociales que el día de las flores amarillas jóvenes han regalado ramos de flores hechas en papel, a crochet o con limpiapipas. Incluso se han hecho virales clips donde la gente más original aparece obsequiándose flores de manzanilla o de calabaza. Por ello, recuerda que lo más importante es que sean color amarillo.