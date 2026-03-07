Frases del Día de la Mujer para enviar por WhatsApp a tu amiga

La amistad femenina es un espacio de apoyo, complicidad y fortaleza que merece ser celebrado en el Día de la Mujer. Más allá de los vínculos familiares, las amigas representan un sostén emocional invaluable, pues son quienes escuchan, acompañan y celebran cada logro.

Enviar un mensaje especial por WhatsApp en esta fecha es una manera sencilla pero significativa de reconocer su valor y agradecer la presencia constante en la vida cotidiana. Por ello, te compartimos en La Razón algunas palabras que pueden ayudarte a conmemorar la sororidad y amistad.

Flores moradas ı Foto: Diana Feliciano

Frases del Día de la Mujer para enviar por WhatsApp a tu amiga

Feliz Día de la Mujer, amiga. Gracias por ser mi cómplice, mi apoyo y mi inspiración.

Hoy celebro a todas las mujeres, pero en especial a ti, amiga, que me enseñas cada día lo que significa la fuerza y la ternura.

Amiga, eres un ejemplo de valentía y alegría. Que este Día de la Mujer te recuerde lo increíble que eres.

Feliz Día de la Mujer. Gracias por estar siempre a mi lado, en las risas y en las batallas.

Tu amistad es un regalo que me recuerda que juntas podemos con todo. ¡Feliz Día de la Mujer!

Amiga, tu luz ilumina mi camino. Hoy celebro tu esencia y tu fuerza.

Feliz Día de la Mujer. Que nunca olvides lo valiosa que eres para mí y para el mundo.

Amiga querida, gracias por enseñarme que la sororidad es más que una palabra: es nuestra manera de vivir.

Feliz Día de la Mujer, amiga. Que tus sueños sigan creciendo y tu fuerza siga inspirando.

Amiga, gracias por cada consejo y cada palabra de apoyo que me has brindado.

Amiga, eres fuerte, valiente y capaz de lograr lo que te propongas, por ello celebro tu vida. ¡Feliz Día de la Mujer!

¿Cuándo se conmemora el Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer se celebra cada año el 8 de marzo, se trata de una fecha que conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la equidad de género.

Cada 8 de marzo se realizan marchas y actividades culturales en diversas ciudades y localidades de México y del mundo. En esta fecha las mujeres en todo globo salen a las calles para exigir que sus derechos sean respetados; por ejemplo, se manifiestan en favor de la igualdad salarial, el reconocimiento del trabajo doméstico, el derecho al aborto, el acceso a la educación, entre otros.