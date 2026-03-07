8M 2026: ¿El Día Internacional de la Mujer se felicita o no?

El 8 de marzo de cada año diversos contingentes sales a manifestar su idea por la libertad y cero violencia a las mujeres.

“Es una pregunta ambigua. No olvidemos que los tiempos han cambiado, y por ende la cultura, las formas y, sobre todo, las sociedades. Y en este contexto, para muchos sectores, el Día Internacional de la Mujer no es un día de celebración festiva”, así responde Sandra Olmos, medico psicóloga, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, cuya fecha actualmente es una jornada de conmemoración y lucha por la igualdad de género, derechos laborales y sociales de las mujeres.

Dicha fecha se originó a principios del siglo XX por huelgas de trabajadoras y fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1975.

“Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día para celebrar, sino más bien para recordar y conmemorar la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y poner en la mesa los problemas que quedan por resolver”, refirió la médico psicóloga.

“Por ello, antes de que pensemos en que es un buen día para regalar flores y felicitar a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, actualmente muchos sectores, entre ellos diversos colectivos, hacen llamados a no felicitarlas”.

¿Por qué no felicitar a una mujer el 8 de marzo?

Felicitar a una mujer el 8 de marzo es como si felicitáramos a los estudiantes el 2 de octubre (por la masacre estudiantil de 1968).

“Pues es muy fácil, esos días tomamos conciencia de la situación de nuestros conciudadanos y nos sumamos a su lucha, exigimos junto a ellas la justicia que merecen”, dijo la especialista Sandra Olmos.

“Aunque muchas personas creen que este es día es para celebrar a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, luchonas, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas, es importante que tomes en cuenta que esta fecha no es para celebrar sino para conmemorar la lucha que miles de mujeres día a día encabezan para hacer valer los derechos de más mujeres y acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres".

Este día, sostuvo en entrevista con La Razón la doctora Sandra Olmos, es además para conmemorar y recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York, hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras.

“Así que más que felicitar, lo que debemos hacer en este día es tomar conciencia, evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado o ciudad”.

Este 8 de marzo también es un día para alzar la voz y exigir así el cumplimiento de todos los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, así como para reconocer los logros, retrocesos y retos que miles de mujeres enfrentan día a día en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el caso, las agresiones sexuales y la violencia feminicida, sostuvo.

Por ello, colectivos feministas han lanzado un llamado a no felicitar a las mujeres, pues apuntan, eso invisibiliza las desigualdades que viven millones de mujeres.

“Este 8 de marzo no regales flores ni chocolates ni felicitaciones difunde los derechos humanos de las mujeres, cuestiona, apoya los movimientos de mujeres y feministas”, afirmó la especialista.

¿Qué se conmemora?

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.

Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, las mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.

