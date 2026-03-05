¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Esto es lo que debes saber

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la participación en la sociedad y su desarrollo pleno en ámbitos como el político, económico y social.

El origen de esta conmemoración se remonta a principios del siglo XX, en un contexto marcado por movimientos obreros y demandas de mejores condiciones laborales para las mujeres. Uno de los antecedentes más citados ocurrió en 1908, cuando trabajadoras textiles en la ciudad de Nueva York realizaron manifestaciones para exigir jornadas laborales más justas, mejores salarios y el derecho al voto.

Dia Internacional de la Mujer ı Foto: Especial

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional para reivindicar los derechos de las mujeres. La iniciativa fue aceptada por representantes de diversos países y dio origen a las primeras celebraciones al año siguiente en varias naciones de Europa.

Otro hecho histórico que fortaleció el simbolismo de esta fecha ocurrió en 1917, cuando mujeres trabajadoras en Petrogrado (actual San Petersburgo) realizaron protestas bajo la consigna “pan y paz”, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Estas movilizaciones contribuyeron a desencadenar acontecimientos que derivaron en la Revolución Rusa.

Décadas después, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, impulsando su conmemoración a nivel mundial y promoviendo acciones para avanzar en la igualdad de género.

En la actualidad, la fecha se utiliza para reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres, así como para visibilizar los desafíos pendientes, entre ellos la violencia de género, la brecha salarial y la desigualdad en espacios de toma de decisiones.

Mujeres manifestantes durante la Marcha del 8M en marzo de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

En países como México, el 8 de marzo suele estar acompañado de marchas, actividades culturales y pronunciamientos de organizaciones civiles y colectivas feministas que buscan exigir justicia, seguridad e igualdad para las mujeres.

De esta manera, el Día Internacional de la Mujer no solo es una conmemoración histórica, sino también una jornada de memoria, protesta y reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la necesidad de garantizar sus derechos en todo el mundo.

