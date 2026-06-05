Godoy reconoce rezago forense ante familias buscadoras de ocho estados

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó ante unas 320 personas de colectivos y familias buscadoras de ocho estados los avances, retos y líneas de trabajo de la Estrategia Nacional de Búsqueda, durante una mesa regional realizada en Zacatecas.

Al encuentro acudieron madres buscadoras, familiares de víctimas y personas integrantes de colectivos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, como parte de las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente.

Godoy Ramos afirmó que la localización de personas desaparecidas constituye una prioridad para la Fiscalía General de la República (FGR) y requiere una atención integral entre autoridades federales, gobiernos estatales y colectivos. La fiscal sostuvo que las víctimas deben permanecer al centro de las decisiones institucionales.

En Zacatecas, junto al gobernador @DavidMonrealA y el subsecretario @arturomedinap, sostuvimos un encuentro con madres buscadoras, familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en un espacio de diálogo que tuvo como propósito escuchar de manera directa sus voces,… pic.twitter.com/mtfiedilCj — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 5, 2026

El objetivo de la reunión, explicó la funcionaria, fue compartir la Estrategia Nacional de Búsqueda, en la que participan el gobierno federal, las administraciones estatales y las familias. Según la titular de la FGR, ese protocolo contó con aportaciones de colectivos.

Para la fiscal general, una de las principales fortalezas del esquema consiste en reunir a todas las instituciones responsables de prevención, localización, atención a familiares y trabajo forense. En ese punto, reconoció que existe una deuda en esa materia, además de la necesidad de capacitar especialistas.

Durante su mensaje, Godoy Ramos expresó reconocimiento hacia las personas buscadoras, en especial a quienes mantienen propuestas para mejorar la coordinación con las autoridades pese al dolor por la desaparición de sus familiares.

La titular de la FGR también respondió preguntas de integrantes de colectivos y admitió que el esfuerzo institucional no basta sin presupuesto, tecnología y resultados en campo. El propósito central, dijo, debe ser encontrar a las personas desaparecidas.

“Lo único que tenemos que hacer es cumplir y rendir cuentas. Ninguna institución puede sola, tenemos que seguir avanzando y que podamos ser juzgados si no estamos cumpliendo”, puntualizó Godoy Ramos ante las familias.

En la mesa también participaron el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla; la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo, y la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa.

A la reunión asistieron además Israel Agüero Alegría, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR; Martha Yuriria Rodríguez Estrada, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, y fiscales generales de la región.

“En la Fiscalía General de la República estamos a sus órdenes para avanzar y hacer justicia”, dijo Godoy Ramos al cierre de su intervención.

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MSL