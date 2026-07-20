¿Quién es Justo Aurelio Rivera Parrazales, el detenido vinculado con ‘La Barredora’?

Esto sabemos de Justo Aurelio "N", detenido por autoridades federales en Yucatán.

Mientras los ojos del mundo estaban puestos sobre la final del Mundial 2026, autoridades mexicanas detuvieron a Justo Aurelio “N” tras un operativo en Yucatán.

La detención fue relevante por varios motivos: primero, por el decomiso de 15 autos de alta gama y, segundo, por tratarse de un operador logístico y financiero de un grupo criminal con fuerte presencia en el país.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutó cuatro órdenes de cateo en Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo.



Se aseguraron 15… pic.twitter.com/7TMgryKmba — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

Medios nacionales informaron que Justo Aurelio “N” era operador del Cártel del Noreste. Sin embargo, otras fuentes lo relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e, incluso, con “La Barredora”, célula ligada con este grupo.

Pero, ¿qué se sabe realmente de Justo Aurelio “N” y por qué fue tan relevante su detención?

¿Quién es Justo Aurelio Rivera, detenido en Yucatán con vehículos de lujo?

Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado como Justo Aurelio “N”, fue detenido el domingo 19 de julio tras cuatro órdenes de cateo en Yucatán ejecutadas por elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República.

Autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio "N", presunto operador logístico y financiero de un grupo criminal. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Inmediatamente, la prensa nacional lo identificó como operador financiero y logístico del Cártel del Noreste. No obstante, persistió la confusión sobre la verdadera actividad criminal del detenido.

De acuerdo con el medio Semanario Zeta, Justo Aurelio Rivera Parrazales está vinculado en realidad con “La Barredora”, una célula operativa ligada al CJNG, la cual ganó notoriedad el año pasado por la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, por su presunta pertenencia a este grupo.

A nivel público, Rivera Parrazales se presentaba como un próspero empresario del ramo farmacéutico y de insumos médicos. Sin embargo, las autoridades federales lo señalan como una pieza de alto nivel encargada de:

Diseño de esquemas de lavado de dinero : Blanqueaba capitales del narcotráfico a través de empresas fantasma o negocios legítimos.

Operación logística y financiera : Coordinaba la movilización de recursos y activos para la organización delictiva con presencia en varias regiones del país.

Comercialización de vehículos: Se indaga su participación en la compra-venta de unidades de gama alta como fachada económica.

Le aseguran vehículos de alta gama y bienes millonarios

Durante el operativo que llevó a la detención de Justo Aurelio “N”, autoridades le aseguraron 15 vehículos de alta gama, de marcas exclusivas como Ferrari, Lamborghini y Porsche.

Durante los cateos decomisaron 15 vehículos de alta gama y bienes con valor superior a 145 mdp. ı Foto: SSPC

Además, le fueron asegurados varios bienes que, en conjunto, sumaron un valor superior a 145 millones de pesos.

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