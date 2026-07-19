Detienen a Justo Aurelio ‘N’, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, en Yucatán

Autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio “N”, presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, tras un operativo en Yucatán, en donde también fueron asegurados vehículos de alta gama y bienes con un valor superior a 145 millones de pesos.

A través de una breve publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la detención fue resultado de cuatro órdenes de cateo en el citado estado del sureste mexicano.

Durante los cateos decomisaron 15 vehículos de alta gama y bienes con valor superior a 145 mdp. ı Foto: SSPC

Como resultado, fue detenido Justo Aurelio “N”, quien, detalló, es “identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo”.

Aunque el comunicado no lo especifica, reportes indican que el detenido estaría vinculado con el Cártel del Noreste. No obstante, otras fuentes lo vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante los cateos decomisaron 15 vehículos de alta gama y bienes con valor superior a 145 mdp. ı Foto: SSPC

Durante los cateos fueron asegurados también 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor superior a 145 millones de pesos.

Se espera que, en las próximas horas o días, el Gobierno federal brinde más información de esta captura y del estado legal del detenido, así como su relevancia en la desarticulación de grupos delictivos que operan en el país.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutó cuatro órdenes de cateo en Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo.



Se aseguraron 15… pic.twitter.com/7TMgryKmba — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

En los cateos participaron elementos de las Secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Con acciones coordinadas seguimos debilitando las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales, para avanzar en la construcción de la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, concluyó el mensaje del Gabinete federal de Seguridad.

59 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto durante actual sexenio

El martes 14 de julio, durante la conferencia presidencial, se informó que, en el año nueve meses que lleva la actual administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, se ha detenido a 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del informe de seguridad, en el que se reportaron reducciones en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto. ı Foto: Presidencia

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas en la Conferencia del Pueblo de ese día, además de las más de 59 mil detenciones, se han asegurado 31 mil armas de fuego, casi 500 toneladas de droga y se han desmantelado dos mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

En tanto, la incidencia del homicidio doloso registró una reducción de 48 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, según los datos oficiales.

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