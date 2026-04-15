Juan Pablo Penilla, el exabogado del Z-40 que lo habría ayudado a controlar al Cartel del Noreste desde la cárcel

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a Juan Pablo Penilla

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este martes la imposición de sanciones a los casinos vinculados al Cártel del Noreste, así como a los altos mandos que facilitan actividades ilícitas.

Apuntaron que los altos mandos facilitaban las actividades ilícitas del grupo delictivo, tales como “lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando de personas a lo largo de corredores fronterizos clave, entre ellos Nuevo Laredo".

Precisaron que la violencia e intimidación de dicho grupo delictivo incluye el ataque ocurrido en marzo del 2022 contra el consulado estadounidense ubicado en Nuevo Laredo, así como las amenazas de su personal.

Aseguraron que estas sanciones debilitan las fuentes de ingreso del Cártel, por lo que se protege el comercio fronterizo legítimo, y se detiene “el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas que matan a estadounidenses, y fortalecer nuestros esfuerzos conjuntos con México para debilitar y desmantelar las organizaciones narcoterroristas.”

Cártel del Noreste ı Foto: OFAC

Juan Pablo Penilla y su relación con el “Z-40″

En 2024 el Distrito de Columbia realizó una acusación formal en contra de los líderes de Los Zetas y el Cártel del Noreste por delitos como el tráfico de drogas, delitos con armas de fuero y la asociación ilícita para lavado de dinero internacional.

Dicha acusación señalaba a Miguel Treviño Morales, de 51 años, conocido como el “Z-40”; y su hermano, Omar Treviño Morales, de 48 años, conocido como el “Z-42”, quienes ya habían sido encarcelados en México en 2013 y 2015 respectivamente.

El “Z-40” y el “Z-42” fueron extraditados a Estados Unidos en 2025 por diversos delitos del crimen organizado como tráfico de drogas, lavado de recursos, posesión de armas ilícitas, y delincuencia organizada.

El "Z-40" y "Chucho" Rodríguez fueron arrestados en 2013 ı Foto: OFAC

De acuerdo con los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “continuaron controlando el Cártel del Noreste” por diversos medios, entre ellos la colocación de varios familiares para dirigir las operaciones en su representación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción en contra de seis personas presuntamente relacionadas con la red de lavado de dinero y contrabando de efectivo, incluyendo a Juan Pablo Penilla.

Juan Pablo Penilla es el defensor de Treviño Morales, el “Z-40”; quien presuntamente favoreció a que el líder de dicho grupo delictivo pudiera continuar al mando del Cártel del Noreste desde prisión.

Casinos conectados con el CDN ı Foto: OFAC

El Departamento del Tesoro señala que Penilla Rodríguez no solamente prestó sus servicios de abogado a los miembros del Cártel, sino que “presta servicios ilegales” que no están relacionados con su defensoría.

Debido a esto, se impusieron sanciones como el bloqueo de activos que las personas poseen en Estados Unidos, así como la prohibición de negocios con otras personas en el territorio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.