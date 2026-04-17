Le coquetean a Grecia

Cuentan que el destape de la primera corcholata panista hacia las elecciones estatales de 2027, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, quien buscará la candidatura del blanquiazul a la gubernatura de Michoacán, destacó más por las declaraciones del dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, pero sobre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien también ha dejado ver que estaría en vías de apuntarse por la silla estatal. “No tenemos las puertas cerradas para nadie”, declaró Romero desde la capital michoacana, “las tenemos completamente abiertas para todos y, por supuesto, que ella (sí, Grecia) es un liderazgo de Michoacán que es con quien queremos platicar”, según él, para ver “cuánto pudiéramos coincidir”. Se rumora que el mensaje de apertura del líder del PAN ha sido visto por la opinión pública local más bien como un acto de rapiña, ya que puede que Quiroz tenga más popularidad en estos momentos que el perfil por el que Acción Nacional está apostando. “Me parece que ella ha sido clara, tenemos una clara coincidencia en que la 4T es un fraude, es una estafa”. ¿Qué tal?

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