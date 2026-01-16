Caen dos del Cártel del Noreste en NL

EN UN OPERATIVO coordinado en el municipio de Galeana, Nuevo León, autoridades federales y locales detuvieron a dos personas en posesión de armas y drogas, quienes aparentemente pertenecen al grupo criminal identificado como el Cártel del Noreste.

Reportes de inteligencia precisaron que los dos sujetos capturados en el operativo son identificados como Ramón “N”, alias El Traka y Renata “N”, esta última una mujer de origen estadounidense.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades detallaron que la acción fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Policía Estatal, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación y atención a una denuncia ciudadana.

De acuerdo con la información, durante el operativo se aseguraron un arma corta, un cargador y cinco cartuchos útiles, 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína y 41 dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y dos básculas grameras.

Detallaron que una de las personas detenidas es de nacionalidad estadounidense. Ambos fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.