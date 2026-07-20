Cae presunto operador del Cártel del Noreste

Fuerzas federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, durante un operativo en el que también fueron asegurados vehículos de lujo, armas, dinero en efectivo, joyas y otros bienes valuados en 145 millones 263 mil 946 pesos.

La captura fue resultado de una investigación coordinada entre la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

15 vehículos de alta gama y 2 armas fueron asegurados

Como parte de las indagatorias, las autoridades identificaron diversos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas y obtuvieron órdenes judiciales para ejecutar cuatro cateos en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán.

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Durante el operativo, Rivera Parrazales fue detenido en uno de los domicilios intervenidos. El detenido es considerado “uno de los principales presuntos operadores financieros y articuladores de esquemas de lavado de dinero” del Cártel del Noreste.

En los inmuebles cateados fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dinero en efectivo en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.

Las autoridades señalaron que los bienes asegurados tienen un valor estimado de 145.2 millones de pesos, lo que representa un golpe a la organización criminal. El Gabinete de Seguridad destacó que el operativo es resultado de la coordinación e intercambio de información para identificar y desarticular las redes financieras de los grupos delictivos.