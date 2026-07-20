Marina neutraliza laboratorio para elaboración de drogas sintéticas en Arteaga, Michoacán

Personal de la Secretaría de Marina localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente destinado a la elaboración de narcóticos en El Ahijadero, localidad del municipio de Arteaga, en Michoacán.
El hallazgo ocurrió durante patrullajes terrestres como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación con autoridades federales.
En el sitio, personal naval encontró precursores químicos, sustancias y equipo que habría servido para fabricar drogas sintéticas. No detalló cantidades y tampoco informó sobre personas detenidas.
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Tras el hallazgo, la Marina inutilizó los materiales e informó que los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación.
“La neutralización de esta infraestructura ilícita representa una afectación relevante a las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones delictivas, al impedir la elaboración de sustancias que ponen en riesgo la salud de la población y alimentan los esquemas de violencia que afectan a diversas comunidades”, destacó la Marina.
Marina protege a 200 tortugas recién nacidas en Campeche
En otras noticias, elementos de la Secretaría de Marina, adscritos a la Operación Salvavidas, protegieron a cerca de 200 crías de tortuga durante su salida de un nido ubicado en la playa de Sabancuy, Campeche.
Bañistas alertaron a los elementos del Sector Naval de Champotón después de que un perro removió la arena y dejó expuestos varios ejemplares en plena eclosión. Elementos de la Armada de México resguardaron el trayecto hasta el mar e impidieron que las aves atacaran a las pequeñas tortugas antes de que alcanzaran el agua.
La institución explicó que estos animales realizan amplios desplazamientos migratorios. Las hembras de la especie carey suelen regresar cada año a las costas donde nacieron para depositar más de un centenar de huevos.
Esta institución señaló que el apoyo forma parte de sus labores para proteger el medio ambiente marino y atender a especies vulnerables ante amenazas naturales.
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cehr