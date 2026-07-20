Autoridades federales detienen en Sinaloa a Janero Van ‘N’, ciudadano de EU requerido por su país

Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Janero Van ‘N’, ciudadano de Estados Unidos requerido por su país por tráfico de estupefacientes, quien, además, está vinculado a la facción “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la detención fue resultado de un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Detención se logró gracias a SSPC, Semar, FGR e Inami. ı Foto: Especial

“La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ”, explicó García Harfuch en X.

“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, abundó.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Finalmente, de acuerdo con García Harfuch, en el operativo participaron elementos de su Secretaría, junto con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (Inami).

Al haber intervenido el Inami en su detención, se prevé que su entrega a las autoridades norteamericanas ocurra de forma expedita mediante una deportación o el proceso formal de extradición según su estatus legal en territorio mexicano.

En tanto, el Gabinete federal de seguridad del Gobierno de México no ha dado más información sobre esta captura, y se espera que más detalles se brinden pronto.

Janero Van ‘N’, prófugo desde 2010

De acuerdo con información recogida por el portal Justia Dockets & Filings, el cual recopila y organiza registros de casos judiciales en los Estados Unidos, Janero Van ‘N’ estaría prófugo desde noviembre de 2010.

En una ficha dedicada al ahora detenido, se lee que el expediente en contra del ciudadano estadounidense fue abierto en noviembre de 2010, es decir, lleva más de 16 años en curso.

Ficha del detenido en el portal JUSTIA. ı Foto: Captura de pantalla

Según el mismo documento, fue la Corte de Distrito para el Distrito Este de Michigan la que emitió la orden de captura. Por lo anterior, será presentado ahí si se concreta su extradición.

Se desconoce concretamente qué actividades llevaba a cabo Janero Van “N” para la facción “Chapitos” del Cártel de Sinaloa. No obstante, el anuncio de la detención ocurre en un día clave para este grupo criminal, pues su histórico líder, Ismael “El Mayo” Zambada, recibirá su audiencia de sentencia este lunes en una Corte de los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am